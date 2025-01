Muitas estruturas já foram destruídas no incêndio florestal de Pacific Palisades, diz o governador da Califórnia

Os bombeiros correram para encurralar um incêndio florestal em rápida evolução nas encostas de Los Angeles repletas de casas de celebridades quando uma forte tempestade de vento atingiu o sul da Califórnia na terça-feira (7 de janeiro de 2025), alimentando o incêndio visto a quilômetros de distância enquanto dezenas de residentes abandonavam seus carros e fugiu. caminhe até um local seguro com as estradas bloqueadas.

Quase 26 mil pessoas em mais de 10 mil casas e mais de 13 mil estruturas estão ameaçadas pelo incêndio, disse Kristin Crowley, chefe dos bombeiros do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que muitas estruturas já foram destruídas, embora as autoridades não tenham fornecido um número exato.

Newsom alertou os residentes do sul da Califórnia para não presumirem que estão fora de perigo, dizendo que os piores ventos são esperados entre as 22h de terça e as 5h de quarta-feira.

Os meteorologistas previram que a tempestade de vento duraria dias e produziria rajadas isoladas que poderiam exceder 160 km/h em montanhas e contrafortes, mesmo em áreas que não registravam chuvas substanciais há meses. Cerca de meio milhão de clientes de serviços públicos corriam o risco de ter a energia desligada para reduzir o risco de incêndios nos equipamentos.

No bairro de Pacific Palisades, no oeste de Los Angeles, um incêndio consumiu rapidamente quase 2 milhas quadradas (pouco mais de 5 quilômetros quadrados) de terra, causando uma espetacular nuvem de fumaça visível por toda a cidade. Moradores de Venice Beach, a cerca de 10 quilômetros de distância, relataram ter visto as chamas. Foi um dos vários incêndios na área.

Seções da Interestadual 10 e da pitoresca Pacific Coast Highway foram fechadas a todo o tráfego não essencial para ajudar nos esforços de evacuação. Mas outras estradas foram bloqueadas. Alguns moradores saltaram de seus veículos para sair do perigo e esperaram para serem resgatados.

A residente Kelsey Trainor disse que a única estrada de entrada e saída de seu bairro estava completamente bloqueada. Cinzas caíram ao redor deles enquanto fogueiras queimavam em ambos os lados da estrada.

“Olhámos para o outro lado e o fogo saltou de um lado para o outro da estrada”, disse Trainor. “As pessoas saíam dos carros com seus cachorros, bebês e bolsas, chorando e gritando. “A estrada estava bloqueada, como se estivesse completamente bloqueada por uma hora.”

UM Imprensa associada O jornalista viu o telhado e a chaminé de uma casa em chamas e de outra residência onde as paredes estavam em chamas. O bairro que faz fronteira com Malibu, a cerca de 32 quilômetros a oeste do centro de Los Angeles, inclui ruas de casas espremidas ao longo de estradas sinuosas nas montanhas de Santa Monica e se estende até praias ao longo do Oceano Pacífico.

Will Adams, um residente de longa data de Palisades, disse que estava na cidade quando os incêndios começaram e foi imediatamente buscar seus dois filhos na escola St. Matthews Parish, que agora está na linha do incêndio.

Sua esposa, que estava em casa, dirigia pela principal rota de evacuação dos moradores da parte alta do bairro quando brasas atingiram seu carro.

“Ela abandonou o carro e o deixou ligado”, disse Adams. Ela e muitos outros residentes caminharam em direção ao oceano até que fosse seguro.

Adams disse que nunca tinha visto um incêndio tão baixo no bairro nos 56 anos em que morou lá.

“É uma loucura, está em todo lugar, em cada canto de Palisades. Uma casa está segura, a outra está pegando fogo”, disse Adams.

Ele observou o céu ficar marrom e depois preto enquanto as casas começavam a queimar. Ele podia ouvir estalos e estrondos “como pequenas explosões”, que ele acreditava serem transformadores explodindo em postes de energia.

O ator James Woods postou imagens de chamas atingindo arbustos e palmeiras em uma colina perto de sua casa. Imponentes chamas alaranjadas ondulavam pelos jardins entre as casas.

“Parado na garagem, preparando-se para evacuar”, disse Woods no breve vídeo sobre X.

O ator Steve Gutenberg, que mora em Pacific Palisades, pediu às pessoas que abandonaram seus carros que deixassem suas chaves para que pudessem transportá-las para dar lugar aos caminhões de bombeiros.

“Isto não é um estacionamento”, disse Gutenberg à KTLA. “Tenho amigos lá e eles não podem evacuar… estou andando o máximo que posso, movendo os carros.”

O clima instável fez com que o presidente Joe Biden cancelasse seus planos de viajar para o interior do condado de Riverside, na Califórnia, onde anunciaria a criação de dois novos monumentos nacionais no estado. Em vez disso, Biden fará os seus comentários em Los Angeles.

O Serviço Meteorológico Nacional disse que o vento com pico esperado na manhã de quarta-feira pode ser a tempestade mais forte em Santa Ana em mais de uma década nos condados de Los Angeles e Ventura.

O Distrito Escolar Unificado de Los Angeles disse que estava realocando temporariamente estudantes de três campi na área de Pacific Palisades por causa do incêndio.

Amazon e MGM Studios cancelaram a estreia do novo filme de Jennifer Lopez, “Unstoppable”, devido a incêndios e ventos fortes.

Os ventos funcionarão como um “secador atmosférico” para a vegetação, trazendo um longo período de risco de incêndio, disse Daniel Swain, cientista climático da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica.

“Realmente não vimos uma temporada tão seca como esta seguida de uma temporada tão chuvosa como a anterior”, disse Swain na segunda-feira.

Os recentes ventos secos, incluindo o famoso Santa Ana, contribuíram para temperaturas mais altas do que a média no sul da Califórnia, onde tem havido muito pouca chuva até agora nesta temporada.

O sul da Califórnia não viu mais de 0,25 centímetros (0,1 polegada) de chuva desde o início de maio. Grande parte da região caiu em condições de seca moderada, de acordo com o Monitor de Secas dos EUA. Enquanto isso, no norte ocorreram múltiplas tempestades torrenciais.

As áreas onde as rajadas podem criar condições extremas de incêndio incluem a pegada carbonizada do incêndio Franklin do mês passado, impulsionado pelo vento, que danificou ou destruiu 48 estruturas, a maioria casas, em Malibu e arredores.