Muitas universidades em Bengala não celebram a Semana do Estudante porque ainda aguardam o pedido formal

Comemorar ou não comemorar é a pergunta que muitas faculdades de Bengala Ocidental fazem em relação à Semana do Estudante, evento anual recém-lançado e celebrado de 2 a 8 de janeiro, pois não receberam ordem formal do governo estadual para sua realização.

Embora várias universidades tenham levado adiante o programa de qualquer maneira, várias outras, não tendo recebido o pedido, decidiram realizar os eventos planejados de forma independente (e sem qualquer nome) ou combiná-los com outras ocasiões futuras.

“Estávamos planejando observar a Semana dos Estudantes em colaboração com o Deshbandhu College for Girls este ano. Os alunos estavam ansiosos por participar em diferentes competições, incluindo escrita criativa e também em eventos como questionários, debates, recitais, desenhos, escrita improvisada e cartazes. Haveria sessões sobre como os alunos podem aproveitar bolsas de estudo do governo. Assim que recebermos a ordem da autoridade competente, organizaremos os mesmos eventos com grande entusiasmo”, disse Jaydeep Sarangi, diretor do New Alipore College de Calcutá, que já havia preparado pôsteres para a colaboração da Semana dos Estudantes deste ano com o Deshbandhu College for Girls. . ditado.

“Com toda a probabilidade, celebraremos os eventos da Semana dos Estudantes juntamente com aqueles que planejamos para o aniversário de Swami Vivekananda (12 de janeiro)”, disse o Dr. Sarangi.

Outro diretor, Ramakrishna Chakraborty, do KK Das College, também disse que sua instituição prosseguirá com os eventos planejados, embora não sejam realizados sob a bandeira da Semana dos Estudantes. “Normalmente vemos ordens do governo em nossos grupos de WhatsApp com bastante antecedência, mas este ano não vimos nada relacionado à Semana do Estudante. Mas estamos seguindo em frente com o que havíamos planejado. Amanhã teremos eventos desportivos e depois realizaremos um evento sobre como os estudantes podem beneficiar dos vários programas governamentais”, disse o Dr. Chakraborty.

A Semana dos Estudantes, que deveria ser observada por todas as universidades e escolas de Bengala Ocidental, começou em 2022, mas foi celebrada principalmente online naquele ano porque a pandemia de COVID-19 quase havia diminuído. Somente em 2023 começou a ser amplamente comemorado. Ao contrário das universidades, as escolas não enfrentam qualquer dilema sobre realizar ou não o evento porque receberam orientações claras no dia 20 de dezembro sobre como conduzir a Semana do Estudante.

“Este evento de uma semana, realizado no início do período letivo, tem como objetivo ajudar os alunos a iniciar o novo ano letivo por meio de atividades divertidas e divertidas. “Isso estabelece um tom positivo para o resto do ano, promovendo uma aprendizagem alegre, incentivando competências para a vida, melhorando as competências do século XXI e enfatizando a educação inclusiva, estabelecendo as bases para uma experiência académica vibrante e envolvente”, afirmou o Departamento de Educação Escolar. na sua circular às escolas.