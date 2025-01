Muito eficaz! Aqui estão 5 maneiras de se livrar das baratas usando apenas ingredientes naturais em casa

Jacarta – Problemas com baratas em casa podem ser estressantes. Esses insetos costumam entrar nas casas em busca de um local aquecido, principalmente nos períodos de chuva ou frio. Mas não se preocupe, você não precisa se preocupar em usar produtos químicos perigosos para repelir baratas. Use apenas ingredientes naturais fáceis de encontrar em casa. Relatório de Controle de pragas em casas de insetos. Aqui estão cinco maneiras fáceis que você pode tentar.

1. Mistura de pimenta em pó, alho e cebola em pó

Você pode usar temperos na cozinha para repelir baratas. Misture pimenta em pó, alho e cebola e polvilhe nos locais onde as baratas costumam ir, como a cozinha ou os cantos da casa. As baratas realmente não gostam do cheiro forte dessa mistura, por isso ficarão longe dos locais onde ela foi borrifada.

2. Óleo da árvore do chá semprotana

O óleo da árvore do chá é conhecido como repelente natural de insetos. Para repelir baratas, prepare uma solução misturando 1/4 xícara de óleo de tea tree e 2 xícaras de água. Coloque essa mistura em um borrifador e borrife nas áreas onde as baratas costumam vagar. Além de eficaz, esse método também deixa sua casa com um cheiro fresco.

3. Bórax e açúcar

Uma mistura de bórax e açúcar é uma solução eficaz para se livrar das baratas. Use uma proporção de 3:1 (três partes de bórax para uma parte de açúcar) e espalhe nos cantos da casa. O açúcar atrairá as baratas, enquanto o bórax as matará. Certifique-se de que este material não seja acessível a crianças ou animais de estimação.

4. Terra diatomácea (DE)

A terra diatomácea é um pó natural proveniente de algas petrificadas. Polvilhe DE em áreas onde as baratas costumam vagar, como embaixo de armários ou atrás de equipamentos de cozinha. Quando as baratas passam por essa poeira, seus corpos ficam desidratados a ponto de morrer.

5. Bicarbonato e cebola

Outra maneira fácil é misturar bicarbonato de sódio e cebola picada. Coloque essa mistura em locais estratégicos. O aroma da cebola atrairá as baratas, enquanto o bicarbonato de sódio as matará lentamente.

Com esses cinco métodos naturais, você pode se livrar das baratas sem se preocupar com os efeitos colaterais dos produtos químicos. Além de eficazes, esses materiais também são ecologicamente corretos e seguros para uso doméstico. Boa sorte!