Muitos americanos apoiam a agenda de Trump, mas ele não, diz pesquisa

Muitos americanos apoiam a agenda do presidente eleito Trump, incluindo medidas sobre imigração e tarifas, mas não a própria pessoa, de acordo com um novo relatório. enquete lançado no sábado.

A pesquisa New York Times/Ipsos descobriu que 87% dos entrevistados apoiam a deportação de imigrantes ilegais nos EUA que tenham antecedentes criminais, algo que Trump prometeu fazer durante sua campanha em 2024. Quase a maioria dos entrevistados, 55%, disse apoiar a deportação de todos. . imigrantes que estão ilegalmente no país, enquanto 42 se opuseram.

Acabar com a cidadania por nascença para crianças nascidas de imigrantes ilegais no país não teve tanto apoio: 41 por cento disseram que apoiavam a iniciativa, enquanto 55 por cento disseram o contrário, de acordo com a pesquisa.

Cerca de quatro em cada 10, 41 por cento, concordaram com a afirmação de que os imigrantes são um “fardo” para o país. Mais de metade, 56 por cento, concordou com a afirmação de que os imigrantes “fortalecem o nosso país”, de acordo com a pesquisa.

A maioria das pessoas, 68 por cento, acredita que o sistema económico dos EUA “favorece injustamente os ricos”. De acordo com a pesquisa, apenas 30% acham que o sistema económico é “geralmente justo” para a maioria dos americanos.

Pouco mais de um quarto, 27 por cento, disseram que algo que os deixa “preocupados ou pessimistas” sobre o segundo mandato de Trump são as percepções negativas de seu caráter, comportamento e condenações criminais, de acordo com a pesquisa. Favoritismo, abuso de poder e corrupção ficaram em segundo lugar, com 13 por cento.

Um dos principais pontos de discussão de Trump durante a campanha foi o seu desejo de impor tarifas generalizadas. Em Novembro, ameaçou impor novas tarifas ao Canadá, ao México e à China, os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, para forçá-los a reprimir mais o fluxo de fentanil para o país e a reforçar ainda mais as suas fronteiras.

Segundo Trump, o México e o Canadá receberiam uma tarifa de 25%, enquanto a China receberia 10%.

Mais pessoas entrevistadas se opõem ao aumento das tarifas sobre as importações do México e da China. Cerca de 45 por cento disseram que os apoiam “fortemente” ou “de alguma forma”, enquanto 50 por cento disseram o contrário. Cerca de 4 por cento recusaram-se a responder. Apesar disso, a maioria dos americanos, 81 por cento, pensa que é “muito” ou “algo” provável que Trump tente aumentar as tarifas sobre a China e o México.

A pesquisa foi realizada de 2 a 10 de janeiro com 2.128 norte-americanos. A margem de erro foi de 2,6 pontos percentuais.

