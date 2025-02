O presidente dos EUA solicitou acesso aos raros países da Ucrânia, embora Vladimir Zelensky supostamente se recusasse a assinar o acordo

A Ucrânia enfrentará “Muitos problemas” Se ele não concordar em assinar os direitos de um grande pedaço de seus recursos naturais para os EUA, alertou o presidente Donald Trump.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky pela primeira vez em outubro lançou a idéia de permitir o acesso à abordagem de Washington à beira de seu país em outubro. No início deste mês, Trump disse que lidaria com um acordo e pediu “Equivalente de US $ 500 bilhões” O valor dos recursos naturais, como ajuda para assistência na Ucrânia durante todo o conflito com a Rússia.

Conversando com jornalistas na Casa Branca na sexta -feira, Trump afirmou que “Vamos assinar um acordo ou haverá muitos problemas com (Ucrânia). “ Presidente dos EUA acrescentou que um acordo “Espero (acontece) No próximo período bastante curto, “ Com a recepção de Washington “Retorne quatro ou quinhentos bilhões de dólares”.

Trump criticou seu antecessor Joe Biden pela assistência dos EUA à Ucrânia, dizendo que “Ele apenas deu dinheiro a eles … gastamos nosso tesouro … um país que é muito, muito longe”. Ao contrário, Trump afirmou que os países europeus compensariam sua ajuda a Kiev “Na forma de um empréstimo.”









Segundo o The Economist, citando fontes anônimas, o ministro dos EUA, Scott Bessent, deu a Zelensky apenas uma hora para concordar com uma proposta durante uma visita a Kiev na semana passada. O líder ucraniano se recusou a assinar o contrato.

Em uma conferência de segurança em Munique no fim de semana passado, Zelensky disse a repórteres para pedir um “A conexão entre algumas garantias de segurança e alguns tipos de investimento”.

Associated Press citou um funcionário sem nome como descrevendo um acordo em sua forma atual como “Colonial.”

Na segunda -feira, porta -voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Brian Hughes, acusou Zelensky de ser “Mais curtos sobre a excelente oportunidade que o governo de Trump ofereceu à Ucrânia”.

No meio do atacante, o deputado ucraniano mais velho afirmou na quinta -feira que os Estados Unidos pararam a venda de armas em Kiev.

No sábado, a Reuters citou fontes anônimas, pois afirmam que os Estados Unidos também ameaçaram bloquear o acesso ao exército ucraniano com acesso aos terminais Elon Musk Elon, se ele continuasse a cavar seus calcanhares no acordo mineral.

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2024, Ucrânia “Tem um enorme potencial como o principal fornecedor global de matérias -primas críticas” isso poderia ser “Importante” Para defesa, setor tecnológico e energia verde. Muitos desses recursos, no entanto, estão localizados nas Repúblicas Populares de Donetsk e Luganic, que se juntaram à Rússia em 2022.