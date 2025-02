Muitos reclamaram, o Pramono melhorará o sistema KJP, como a era do governador Ahok e Anies.

Yakarta, vivo – O governador eleito de Yakarta, Pramono Anung, disse que melhoraria o programa de cartões Smart Yakarta ou KJP Plus, como o governador Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) e Anies Baswedan.

Ele considerou que o sistema KJP Plus deveria ser melhorado para que os alunos que tenham o direito de não serem prejudicados para obter assistência educacional.

“O que eu quero fazer é KJP, que em 2 anos muitos destinatários do KJP reclamam porque isso costumava ser.

Por outro lado, o Pramono não falava muito relacionado aos requisitos propostos para o destinatário do KJP Plus que deve ter um valor médio de cartão de notas de pelo menos 70 anos. Pramono disse que não foi sua decisão.

“Então, francamente, eu acabei de descobrir e essa não foi minha decisão. Com relação a Kjmu, são 70, isso não se tornou minha decisão”, disse Pramono.

Para obter informações, o Escritório de Educação de Yakarta (DISDKK) planeja adicionar os requisitos dos alunos incluídos no Receptor de Card Smart Yakarta (KJP). O requisito especial com os destaques do KJP Plus proeminente tem o menor valor de cartão médio de notas em 70.

“Um dos critérios específicos, como o último destinatário do KJP Plus, está relacionado ao índice de desempenho do aluno ou ao bilhete médio de nota. A votação média é de pelo menos 70 em 2 semestres consecutivos”, disse o chefe interino do escritório de educação da DKI, O Conselho da Cidade de Yakarta Sarjarko de Yakarta, segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

Sarjoko admitiu que o discurso sobre a adição de destinatários do KJP Plus veio dos resultados da reunião do governo da província de Yakarta com a equipe de transição de Pamono-Mano Karno. Isso está considerando que a distribuição do KJP mais a Fase 1 2025 será desembolsada depois que o Pramono -Nenhum foi nomeado governador do governador de Yakarta. Isto é, em março de 2025, a rapel em janeiro, fevereiro e março.

“No último mês, nós, desordem e também amigos de outros skpd em uma reunião de maratona com a equipe de transição de governador e vice -governador eleito, relacionado ao plano de implementação para as políticas prioritárias do governador eleito e vice -governador”. Ele disse Sarjoko “, disse Sarjoko”, disse Sarjoko.

No entanto, o Escritório de Educação revisará o plano sobre o requisito de valor médio. Sarjoko admitiu que só queria motivar os alunos a estudar diligentemente e usar a assistência do governo da melhor maneira possível.

“É claro que discutiremos isso com a equipe de transição, se isso for, se você puder reconsiderar para fornecer requisitos relacionados a esses valores”, afirmou.

Enquanto isso, outros requisitos para obter o KJP Plus não são diferentes de antes. Entre esses estudantes de 6 a 21 anos (vinte e um), registrados como estudante de escolas públicas ou privadas em Yakarta, e possui um número de registro populacional (NIK) e domiciliado em Yakarta.

Em seguida, o destinatário do KJP Plus também deve cumprir os critérios especiais como destinatários de assistência social, como o registro em dados integrados de bem -estar social que podem ser combinados com outras fontes de dados ou é um orfanato social.