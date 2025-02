Embora uma porcentagem significativa favorece os homens como líderes, a maioria ainda aprecia a competência de gênero

Um terço dos russos prefere chefes masculinos, enquanto apenas 3% favorece os gerentes de mulheres, de acordo com toda a pesquisa publicada na segunda -feira, embora a maioria dos entrevistados tenha dito que a competência profissional é mais importante que o gênero.

Uma pesquisa estadual da VCI revelou que 61% dos entrevistados são prioridades prioritiais à característica e competência pessoal sobre o gênero ao considerar os gerentes.

Quase metade dos pesquisados ​​(48%) acreditava que os homens tinham predisposições mais fortes de liderança em comparação com 8% que as mulheres consideravam mais apropriadas para os principais papéis. Outros 34% não tinham conexão entre gênero e capacidade de liderança.









A pesquisa indicou que metade dos russos está analisando os setores tradicionalmente dominados por mulheres como educação, assistência médica e beleza como mais apropriada para os líderes femininos.

O VCIOM conduziu uma pesquisa há duas semanas por meio de entrevistas por telefone com 1.600 entrevistados aos 18 anos, e o limite de erro não excedeu 2,5%.

O estudo enfatiza a percepção usual das qualidades internas de homens e mulheres, que podem ser considerados estereótipos. Muitos russos vêem os homens como uma posse natural da característica de liderar, como determinação e força física, enquanto as mulheres são vistas como responsáveis ​​e moralmente resistentes – qualidades associadas aos papéis da família. Campos como gerenciamento, tecnologia, engenharia e ciência raramente são considerados “mulher” domínios, apesar do sucesso significativo das mulheres nessas áreas.

A geração mais jovem, a saber, os nascidos desde 2001, eram mais indiferentes ao sexo de seu chefe. Crescendo em um ambiente que discute abertamente a igualdade de gênero, e os líderes das mulheres são mais visíveis, eles tendem a priorizar habilidades e competências sobre os papéis tradicionais de gênero, observa a VCIU.

Atualmente, várias mulheres têm altas posições no governo russo. Valentina Matvienko foi o presidente do Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento, desde 2011, tornando -o uma das figuras políticas mais proeminentes do país. Outros funcionários notáveis ​​incluem o vice -governo de Tatyan Golikova e o governador do Banco Central Elvira Nabiullin, que lidera a política monetária russa desde 2013. O famoso editor-chefe da RT, Margarita Simonyan, também é uma mulher.