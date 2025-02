Muitos se lembram de Alexei Navalny. UE: “Putin Responsible”

Dezenas de cidadãos começaram a fluir para o cemitério de Boris, em Moscou, para colocar as flores no túmulo do oposto de Alexan Navalny no primeiro aniversário da morte, que ocorreu na colônia criminosa do Ártico, onde foi realizada. A maré, dependendo do que a ANSA testemunhou, começou logo após a abertura dos portões, em 9 horários locais, sem o golpe da polícia para impedi -lo. O primeiro a prestar homenagem ao túmulo de Navalny, imediatamente após a abertura dos portões, foram vários embaixadores e diplomatas de embaixadas européias, incluindo o italiano, exceto os embaixadores dos Estados Unidos e da Grã -Bretanha, que lançaram flores de flores.

Um ano após a morte atrás das grades do líder da oposição russaSeus apoiadores estão se preparando para se lembrar dele eventos comemorativos de hoje, apesar do risco de retaliação pelo governo. Navalny foi declarado “extremistas” pelas autoridades de Moscou, uma punição que permanece em vigor, apesar de sua morte na colônia criminosa do Ártico, de 16 de fevereiro de 2024. Na Rússia, Rússia, Qualquer pessoa que menciona Navalny ou sua fundação anti -corrupção sem dizer que ambos foram declarados “extremistas”, sujeitos a multas ou até quatro anos de prisão.

“Os apoiadores de Alexia organizarão eventos comemorativos em todo o mundo”, O ex -colaborador Navalny, Leonid Volkov, escreveu em um telegrama. “Em alguns lugares, haverá eventos ou equipamentos, em outros o documento” Navalny “será exibido, em outros as cerimônias comemorativas”, acrescentou.

Viúva de Navalny, Yulia NavalnayaAssim, Durante um evento em Berlim, compartilhará as memórias de seu maridoOnde muitos apoiadores da oposição russa foram estabelecidos. “Onde quer que você esteja, na Rússia ou no exterior, realmente esperamos que 16 de fevereiro conheça pessoas que pensam da mesma maneira”, escreveu Volkov, fornecendo o horário de funcionamento do cemitério de Borisovskoye em Moscou, onde Navalny está enterrado.

MA Os canais de telegrama russos pró-crremlin alertaram os apoiadores de partir para o cemitério. “Vamos aconselhar brevemente aqueles que pretendem ir para lá, mas não têm certeza: não vá!” O relatório adverte o “Big Brother e seu sempre alerta” com uma foto do cartel da câmera de segurança no cemitério.

Navalnaya convidou seus apoiadores a continuar a luta pela Rússia “livre e pacífica”. “Sabemos pelo que estamos lutando: a Rússia do futuro, livre, paz e bela, a que Alexei sonhou é possível -disse em um vídeo transmitido por seus co -trabalhadores -. Fazemos tudo porque o sonho dele se torna realidade. ”

Enquanto isso, Movimento de oposição – forçado a expulsar de repressão sem precedentes – A luta intestinal é afetada e seriamente enfraquecida pela perda de seu líder. Seus expoentes importantes em vários países tentaram refazer a luta contra o longo reino do presidente Vladimir Putin na Rússia, onde os críticos das autoridades são seriamente punidos.

UE: ‘O último gerente da morte de Navalny é putin’



“Última responsabilidade” pela morte Alexei Navalny é Vladimir Putin: A União Europeia escreve em nota no primeiro aniversário da morte na prisão de um dissidente russo.

“Hoje é um ano desde a morte do líder da oposição russo Alexai Navalny, para o qual o presidente Putin e as autoridades russas trazem responsabilidades final” e afirma que “Navalny deu sua vida à Rússia livre e democrática”.

Homenagem a Scholz e Tajani



Chanceler alemão Olaf Scholz prestou homenagem ao principal oponente do Kremlin, Alexez Navalny, que morreu na prisão há um ano “Porque na Rússia ele lutou pela democracia e pela liberdade”.

“Putin luta brutalmente contra a liberdade e seus defensores. O trabalho de Navalny foi ainda mais ousado.

“Um ano após a morte de Aleksei Navalny, Não se esqueça de sua coragem e vítima em favor da liberdade e da democracia. Minha proximidade com sua família e todos os defensores dos direitos humanos que lutam todos os dias no mundo para ter mais justiça e estado. ”

Mãe de Navalny: “Seus gerentes de assassinato são punidos”



A mãe do dissidente russo Alexan Navalna, que morreu na prisão há um ano, disse que queria que ela fosse “punida” responsável por seu “assassinato”.

“Queremos ver o castigo daqueles que cometeram esse assassinato, aqueles que não a ajudaram, e tenho certeza de que um dia a verdade vencerá”, disse FP, mal continuou chorando, Lyudmil Navalnaya, visitando o filho do túmulo. “O mundo inteiro sabe quem ordenou. Mas também queremos saber quem eram os artistas e facilitadores ”, acrescentou a mãe de um morto, uma grande crítica Vladimir Putin e seu regime.

