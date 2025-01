Mukesh Ambani e sua esposa Nita encontram-se com o presidente eleito dos EUA, Trump, antes da posse

O presidente eleito dos EUA, Donald J. Trump, reuniu-se com o presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani, e com a fundadora e presidente da Reliance Foundation, Nita Ambani, durante um jantar de pré-possessão em 19 de setembro de 2025. Crédito da foto: ANI

O presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani, e a fundadora e presidente da Reliance Foundation, Nita Ambani, parabenizaram no domingo (19 de janeiro de 2025) o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em uma recepção privada em Washington DC antes de sua posse.

Os Ambanis expressaram ao presidente eleito a sua esperança de relações mais profundas entre a Índia e os EUA e desejaram-lhe um segundo mandato transformador na Casa Branca.

O casal enfatizou ainda o potencial de progresso e colaboração entre as duas nações e o mundo durante a sua presidência.

Os Ambanis participarão da cerimônia de posse de Trump no Capitólio dos EUA em 20 de janeiro, de acordo com um funcionário envolvido no planejamento do evento.

Os eventos inaugurais começaram no sábado com uma recepção e show de fogos de artifício no Trump National Golf Club, na Virgínia.

No domingo, Nita e Mukesh Ambani participaram de um “jantar à luz de velas” com o presidente eleito Trump e de uma experiência íntima com o vice-presidente eleito JD e Usha Vance.

O dia de abertura contará com vários participantes de alto nível.

Além do bilionário Elon Musk, do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do chefe da Meta, Mark Zuckerberg, magnatas da tecnologia do outro lado do lago também participarão da cerimônia. O bilionário francês e empresário de tecnologia Xavier Niel estará presente junto com sua esposa.

Mark Zuckerberg também será co-organizador de uma recepção de gala na segunda-feira com a megadoadora republicana Miriam Adelson para comemorar a inauguração. Os Ambanis também deverão comparecer a esta recepção.

Durante o evento de inauguração, Donald Trump será empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos. Anteriormente, ele atuou como 45º presidente entre 2017 e 2021.

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, representará o governo indiano na cerimônia de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.