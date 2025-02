Mulher, crianças se afogam na água afundando em Namakkal

Uma mulher e seus dois filhos teriam se afogado em uma pia de água em sua residência aqui na segunda -feira de manhã.

Os falecidos são R. Indhumathi (29), e seus filhos Yathvik Arwin (3) e Nivin Adhika de 11 meses, residentes de Pothupatti em Paramathi Road.

Segundo a polícia, Yathvik Arwin, que brincava em frente à casa, caiu no tanque no nível do solo. Indhumathi, que segurou o bebê, tentou salvá -lo. Durante o esforço do desafio, Indumathi e o bebê caíram no tanque. Segundo os relatos, os três se afogaram. Seus parentes recuperaram os corpos do tanque. A polícia de Namakkal enviou os órgãos ao Hospital da Faculdade de Medicina do Governo de Namakkal para Post -Mortem. A polícia registrou um caso e está investigando mais.