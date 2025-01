Mulher detida envolvida em 31 casos de invasão de domicílio

A polícia de Hennur prendeu uma mulher de 33 anos envolvida em mais de 31 casos de invasão de domicílios na cidade e arredores. O acusado foi identificado como Jayanthi. A polícia recuperou dele 110 gramas de objetos de valor em ouro e dinheiro no valor de Rs 7,8 lakh.

No caso em que ela foi presa recentemente, a acusada havia entrado na casa pelas fechaduras deixadas por um casal de trabalhadores do lado de fora da janela da casa em Hennur, no dia 19 de dezembro de 2024. O casal voltou do trabalho e encontrou os objetos de valor. , incluindo 172 gramas de objetos de valor de ouro, 450 gramas de itens de prata e Rs 13.000 desaparecidos. Com base na denúncia, a polícia localizou Jayanthi enquanto ela se movia de forma suspeita perto do templo Shani Mahatma em Horamavu. O acusado foi apresentado ao tribunal e permaneceu sob custódia policial por cinco dias.

Uma investigação detalhada revelou que ele penhorou os objetos de valor roubados de uma loja de ouro em Kammanahalli, que agora foram recuperados. A polícia disse que o acusado é um criminoso habitual envolvido em mais de 31 roubos desse tipo dentro e ao redor da cidade. Eles aconselharam as pessoas a terem cuidado e não deixarem as chaves em locais comuns de fácil acesso ao sair.