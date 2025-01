Mulher em Coimbatore recebe RI de um ano em caso de ativos desproporcionais

O tribunal especial para o julgamento de casos registrados sob a lei da prevenção de corrupção (PC) aqui condenou uma mulher na quarta -feira a se submeter a um ano de prisão rigorosa em um caso de ativos desproporcionais.

O juiz especial S. Mohana Ramya concedeu a punição a G. Deena Gopalakrishnan de Coimbatore.

De acordo com a Diretoria de Vigilância e Anti -Corrupção (DVAC), N. Gopalakrishnan, que trabalhou como inspetor -geral insistente no departamento de registro no distrito de Salem, e sua esposa de Deena havia sido reservada em 2008 para acumular riqueza pela melodia de ₹ 34, 58.342, que era 70% a mais do que suas fontes de renda conhecidas.

O DVAC investigou o caso e apresentou as acusações contra eles em 2010. Gopalakrishnan morreu em novembro de 2021 e o tribunal diminuiu as acusações contra ele em julho de 2022.

O Tribunal considerou Deena culpada da Comissão de Crimes sob as seções 109 do Código Penal Indiano lido com 13 (2) lido com 13 (1) (e) da lei do PC. Foi sentenciado a passar por uma prisão rigorosa por um ano e a pagar uma multa de ₹ 10.000.

O vice-superintendente da polícia adicional da DVAC (ADSP) D. Shanmuga Priya (agora SP, Filial do Crime CID-III, Chennai) investigou o caso. O deputado Dhivya, ADSP, DVAC, Coimbatore, lidou com o caso durante o julgamento e o promotor público S. Sivakumar para o escritório do promotor.