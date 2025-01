Mulher morre em um acidente de scooter

Uma mulher de 19 anos morreu quando caiu de sua scooter depois de chegar ao divisor da estrada em Koppam Junction, na cidade de Palakkad, na terça -feira de manhã. Akshara, que é um estudante da Universidade do segundo ano do VLB Janakiammal College of Arts and Science, Coimbatore, retornou depois de deixar seu irmão mais novo em Kendriya Vidyalaya, Kanjikode, quando o acidente ocorreu.

A polícia disse que acertou o divisor de concreto quando tenta dar lugar a um caminhão de contêineres. Embora ele usasse um capacete, ele invadiu o impacto da queda.

Akshara é a filha de M. Jayakrishnan, um funcionário do Banco Estadual da Índia na filial de Kongad e Vidya da colônia de Krishnakananthi em Puthur.