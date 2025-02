Mulvaney diz que a faixa de Trump ‘proposta’ não era ele ‘

O ex -chefe do gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, que serviu na primeira administração do presidente Trump, disse que ficou confuso quando ouviu o presidente para estabelecer uma proposta para os Estados Unidos assumirem o controle da faixa de Gaza.

“Não era ele. Não era o idioma dele”, disse Mulvaney em entrevista sobre “The Hill” pela Newsnation, quando foi convidado a avaliar os comentários de Trump.

Em uma entrevista coletiva com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na terça -feira, Trump sugeriu que os palestinos se mudassem permanentemente de Gaza e que os Estados Unidos transformam o território em um desenvolvimento econômico. Trump disse que as tropas dos EUA seriam usadas para garantir a faixa de Gaza “se necessário”.

“Ele o estava vendo, o homem que trabalhou por tanto tempo para nos tirar da guerra para sempre no Afeganistão, estava aqui atrás do pódio dizendo: ‘Vamos ocupar esta terra pelos próximos 10 ou 15 anos”. “Mulvaney disse.”

Mulvaney sugeriu que a proposta poderia ter sido outra pessoa.

“E enquanto eu me sentei e vi o nível de energia, algumas das línguas, alguns dos relatórios que surgiram na imprensa, alguns dos vazamentos que saíram do processo, pareciam mais com Jared Kushner do que você. Donald gostava de Trump, “Mulvaney disse.

“Então, não foi surpreendente para mim hoje marcá -lo”, continuou ele. “Eu recebo a intenção ontem à noite, vendo que esse era mais um balão flutuante do que uma indicação de política”.

A colina entrou em contato com a Casa Branca para comentar.

A secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, defendeu os comentários de Trump na quarta -feira, quando ela foi pontilhada de perguntas em uma sessão informativa com jornalistas. Ela rejeitou a sugestão de que os comentários de Trump discordam de sua doutrina de política externa “America First” ou de seus anos de criticar a participação dos Estados Unidos em conflitos estrangeiros.

“Ele rejeitaria a premissa de sua pergunta de que isso força os Estados Unidos a se envolverem em conflitos no exterior”, disse Leavitt. “O presidente não prometeu colocar botas em campo em Gaza. Ele também disse que os Estados Unidos não pagarão pela reconstrução de Gaza.

“Esta é uma ideia pronta para uso. Esse é o que é o presidente Trump. É por isso que o povo americano escolheu ”, acrescentou. “Seu objetivo é a paz duradoura no Oriente Médio para todas as pessoas da região”.

Leavitt ofereceu um pequeno restante de Trump sobre a questão de saber se os palestinos que vivem em Gaza deveriam ser realocados permanentemente, sugerindo que só pode ser temporário.

“O presidente deixou claro que eles precisam ser temporariamente realocados de Gaza para a reconstrução desse esforço”, disse ele. “Mais uma vez, é um site de demolição no momento. Não é um lugar habitável para qualquer ser humano.

