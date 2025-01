Mumbai terá dias e noites mais quentes com o aumento da temperatura

Espera-se que Mumbai testemunhe um aumento gradual nas temperaturas diurnas e noturnas devido a uma mudança no padrão do vento, que é predominantemente do norte. A cidade experimentou recentemente uma breve queda nas temperaturas, mas espera-se que as condições esquentem nos próximos dias.

“Hoje, a temperatura mínima estava em torno de 17 graus Celsius, mas aumentará gradualmente nas próximas 48 horas devido a esta mudança no padrão do vento”, disse Sunil Kamble, diretor do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), Maharashtra. O hindu. Ele explicou que as recentes temperaturas mais frias foram o resultado de uma perturbação ocidental: uma tempestade extratropical que traz chuva e neve às colinas do norte da Índia.

De acordo com Kamble, a temperatura mínima em Mumbai deverá subir para 19 graus Celsius, enquanto a temperatura máxima deverá subir para 32 graus Celsius nos próximos dois dias.

“A cidade não sofrerá as vagas de frio observadas nos últimos dias”, acrescentou, sinalizando o fim da recente queda das temperaturas.