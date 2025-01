Mumbaikars pagando ‘Tax Adani’: Aaditya Thakery

O líder de Shiv Sena (UBT), Aaditya Thakery, na quarta -feira (29 de janeiro de 2025), disse que os Mumbaikars estão pagando um novo tipo de imposto chamado – ‘Adani Tax’ – uma vez que os impostos que o homem comum está pagando apenas os benefícios do grupo Adani .

Elaborando o ‘Tax Adani’, ele disse: “Significa adquirir a transferência de direitos de desenvolvimento (TDR), Índice de Espaços de Piso (FSI) de Adani e não pagará prêmios no valor de ₹ 7,5 bilhões de rupias do projeto de revelação da Dharavi Pvt. Ltd. (DRP) para a Corporação Municipal de Brihanmumbai (BMC) “.

O FSI é a proporção da área acumulada total permitida para um edifício na área total do gráfico. Os direitos de desenvolvimento transferível (TDR) são uma técnica de desenvolvimento da terra, onde os direitos são transferidos de áreas totalmente desenvolvidas para outras áreas da cidade.

“Esse dinheiro pode ser usado para trabalhadores de saneamento, o melhor (ônibus), que precisam desesperadamente de fundos. O governo do estado está tentando transferir grandes parcelas de terra, parcelas de recuperação e propostas de água para Adani. Ele substituiu a Companhia das Índias Orientais do The British Times ”, disse ele à mídia na quarta -feira em Mumbai.

O legislador Worli disse que encontrou várias propostas para aumentar o imposto sobre a água, o imposto sobre a propriedade e a melhor taxa de ônibus. “Isso significa que é um fardo para Mumbaikars e pousar para Adani”, acrescentou.

O Sr. Thakery reiterou que cada morador de Dharavi é elegível para uma casa e deve ter espaço para operar seus negócios. Apontando as altas reivindicações do MLA da Aliança Mahayuti liderada pelo BJP, Thackeray disse: “Os legisladores disseram que renovar o enredo de Madre Teresa como um jardim, mas hoje há notícias de vendê -lo a um preço mais baixo, Estado para BMC Limpeed O uso do depósito de deononar para o projeto Dharavi.

O governo do estado ordenou que o BMC gastasse ₹ 2.000 a ₹ 2.500 pela eliminação de resíduos herdados, biológicos, limpando o enredo e entregue a Adani.