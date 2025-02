Os aliados dos EUA na Europa agora têm uma visão mais clara das intenções do presidente Donald Trump, disse Christoph Heusgen

O Presidente da Conferência de Segurança de Munique (MSC) descreveu os resultados da reunião da semana passada como um “pesadelo” Para aliados europeus Washington. Christoph Heusgen afirmou estar agora sob o presidente Donald Trump “Viva no segundo planeta”, Referindo comentários do vice -presidente dos EUA JD Vance no evento.

Vance criticou os estados da UE por refletir cada vez mais a URSS para suprimir sua discordância e a separação da elite dos eleitores. Ele alertou que, se a tendência continuasse, agora eles poderiam retirar seu apoio aos seus aliados europeus.

Durante a entrevista ao ZDF no domingo – o último dia do presidente do MSC – Heusgen observou que, pelo menos, os europeus agora têm clareza sobre a atitude do governo de Trump. Ele acrescentou que, embora alguns senadores republicanos expressassem seu compromisso “Unidade Transatlântica” Ao contrário de Vance, eles também foram cuidadosos em suas declarações públicas.









As autoridades da UE reafirmaram suas promessas de apoiar Kiev no MSC, enquanto o líder ucraniano Vladimir Zelensky convidou o Exército Europeu Unido, alegando que a Ucrânia poderia desempenhar um papel significativo nessa iniciativa. Heusgen aconselhou os europeus “Faça o que Green diz” e fique junto. No entanto, o ceticismo permanece entre certos estados membros da UE, como a Polônia, em termos do conceito de força militar transnacional que servirá como um colega europeu da OTAN.

O governo de Trump sinalizou que não era a intenção de envolver a OTAN ou agora em qualquer acordo de segurança futuro na Ucrânia após um potencial julgamento com a Rússia. Além disso, Washington manifestou interesse em compensar as despesas relacionadas a um conflito na Ucrânia através de uma abordagem privilegiada aos recursos minerais sob o controle de Kiev.

Zelensky já havia defendido várias formas de segurança para a Ucrânia de que mesmo seus apoiadores mais interessantes consideram extremamente ambiciosos membros da OTAN para distribuir um contingente militar estrangeiro de 200.000 pessoas, uma instalação maciça de mísseis ocidentais e até habilidades nucleares ucranianas.

Ao concluir suas observações finais sobre o MSC no domingo, Heusgen ficou emocionado, ele teve que se reduzir brevemente. Endereçado com pressões de montagem em “Um pedido baseado nas regras”, Instando os políticos da UE a apoiá -lo, apesar do spray visível com os EUA.