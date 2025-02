Murkowski atinge almíscar por ‘e -mail absurdo de fim de semana’

A senadora Lisa Murkowski (R-Alaaska) criticou Elon Musk por um “e-mail absurdo de fim de semana” enviado aos funcionários federais que exigem que eles enviem ao Gabinete de Gestão de Pessoas (OPM) uma lista do que alcançaram o passe da semana.

“Nossa força de trabalho pública merece ser tratada com dignidade e respeito pelos trabalhos despercebidos que eles realizam”. Murkowski disse em X. “O e -mail absurdo de fim de semana para justificar sua existência não era assim”.

O senador do Alasca criticou Musk e o trabalho realizado por seu departamento de eficiência do governo, pois procura reduzir as despesas federais e está examinando as habilidades de vários departamentos para servir a agenda do presidente Trump.

“Se Elon Musk realmente quer entender o que os trabalhadores federais alcançaram durante a semana passada, eles devem conhecer cada departamento e agência e aprender sobre o trabalho que estão tentando reduzir”, disse Murkowski.

No sábado, os funcionários federais receberam um e -mail do OPM, pedindo que enviem aproximadamente cinco pontos sobre o que trabalharam na semana passada.

Musk disse que, se os funcionários não responderem ao e -mail antes das 23h59, isso “tomará uma demissão”.

O movimento causou fortes críticas e preocupação.

Os líderes de várias agências federais intervieram e disseram a seus funcionários que não respondem ao e -mail e lidariam com a correspondência com o OPM sobre o assunto.

Os sindicatos que representam milhares de trabalhadores federais também criticaram o email, exigindo respostas sobre a legalidade do aplicativo.

Musk defendeu o e -mail e disse que o aplicativo pretende encontrar “fraude absoluta” de pessoas que estão fazendo muito pouco trabalho. Ele elogiou os funcionários que têm “boas respostas” até agora.

Fonte