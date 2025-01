Murkowski e Cassidy criticam indultos de 6 de janeiro para pessoas que atacaram a polícia

Os senadores Lisa Murkowski (R-Alaska) e Bill Cassidy (R-La.) criticaram na terça-feira a decisão do presidente Trump de perdoar ou comutar as sentenças de pessoas que foram condenadas por agredir policiais durante uma prisão em 6 de janeiro de 2021, em anexo. no Capitólio.

“Não creio que a abordagem de um perdão geral que inclua aqueles que causaram danos, danos físicos aos nossos policiais, a outros, que resultaram em violência, estou decepcionado ao ver isso. E temo a mensagem que é enviada a estes grandes homens e mulheres que nos apoiaram”, disse Murkowski aos jornalistas ao entrar numa reunião republicana fora da Câmara do Senado.

Cassidy apresentou a sua forte declaração de desaprovação por perdoar as pessoas que agrediram agentes da polícia há quatro anos, num esforço para impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020.

“Não é bom. As pessoas que agridem policiais, se cometerem o crime, deveriam cumprir pena”, disse Cassidy.

Cassidy se descreveu como um “grande cara do ‘Back the Blue’”, referindo-se ao seu histórico de apoio à aplicação da lei.

“Quer você esteja em Baton Rouge, Nova Orleans, Shreveport, Monroe, Lafayette, Alexandria, Lake Charles ou Washington, D.C., é errado agredir alguém”, disse ele, referindo-se a várias comunidades em seu estado natal.

Tanto Murkowski quanto Cassidy votaram pela condenação de Trump pela acusação de impeachment de incitação à insurreição durante seu julgamento de impeachment no Senado em 2021. Eles foram dois dos sete senadores republicanos que votaram pela condenação de Trump.

A senadora Susan Collins (R-Maine) é a única outra senadora republicana que votou pela condenação de Trump e ainda está no Congresso.

