Murmu enfatiza a importância da saúde mental para as mulheres em funções de liderança na Conferência Internacional

“No mundo de hoje, a saúde mental se tornou um dos problemas mais cruciais enfrentados por pessoas de todas as faixas etárias. As mulheres, em particular, estão na encruzilhada de vários desafios, incluindo competência profissionalmente, atendendo às expectativas sociais e cumprindo as aspirações pessoais “, disse o presidente Droupadi Murmu.

Falando na inauguração da Conferência Internacional das Mulheres da Arte de Morar aqui na sexta -feira, ele também disse: “Às vezes, as normas culturais de uma sociedade dificultam as mulheres de falar abertamente sobre seu poço emocional. Cada um de nós deve entender que o poço mental é essencial para a capacidade de qualquer mulher de levar uma vida significativa e contribuir para a família, a sociedade e o mundo. Todos podem ajudar a quebrar o silêncio que envolve os problemas de saúde mental, criando espaços seguros para o diálogo e fornecendo sistemas de suporte. Juntos, todos podem ser os criadores de mudanças e podem garantir que a saúde mental seja integrada a cada faceta de nossas vidas.

“Estamos na era da interrupção tecnológica. Os avanços da tecnologia nos deram uma melhor qualidade de vida de alguma maneira. Em um mundo tão competitivo, devemos garantir que nossos valores humanos permaneçam intactos. De fato, cada ser humano precisa tentar mais conscientemente promover os valores humanos de compaixão, amor e unidade. É aqui que o papel das mulheres se torna muito importante. As mulheres têm uma capacidade especial de dirigir através da compaixão. Eles têm a capacidade de olhar além do indivíduo e trabalhar para o poço de famílias, comunidades e até relações em todo o mundo ”, acrescentou.

10th A edição da conferência, que ocorrerá no Centro de Arte da Vida de 14 a 16 de fevereiro, baseia -se no tópico “apenas” incentivando as pessoas a refletir e olhar profundamente. As mulheres de 50 países participam da conferência realizadas uma vez a cada dois anos.

O deputado do Norte de Bengaluru, Shobha Karandlaje, que também falou no evento, disse: “A Índia está testemunhando uma mudança no desenvolvimento do desenvolvimento das mulheres, dirigido por mulheres em governança, negócios e liderança social. As mulheres indianas estão tomando a iniciativa, moldando políticas e gerando mudanças.

Ecoando os mesmos pensamentos, Meenakshi Lekhi, ex -ministro de Estado de Assuntos e Cultura Externa, disse: “Alguns dias atrás, completamos a semana da Resolução 1325 do UNSC que falava sobre o empoderamento das mulheres. A Índia fez essa política em 1991, mas tivemos que esperar todos esses anos, a partir de 2014, não era apenas um slogan, mas mudamos para o desenvolvimento das mulheres.