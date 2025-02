Musk afundou US $ 288 milhões na campanha de Trump – Wapo

O Diretor Executivo da SpaceX apareceu como o maior doador político da eleição dos EUA em 2024, Show Submissions of the Federal Election Commission

Diretor executivo da SpaceX e Tesla Elon Musk foi “O maior doador político” Desde o ciclo eleitoral 2024, contribuindo para pelo menos US $ 288 milhões para a oferta presidencial de Donald Trump, informou o Washington Post, citando novos pedidos da Comissão Federal de Eleições (FEC).

Trump nomeou Musk para liderar a eficiência recém -criada do departamento do governo, que visa reduzir o consumo e os regulamentos federais.

Em um artigo publicado na sexta -feira, o Washington Post disse, “Consumo político impressionante 2024” Zombando de sua influência na rede política de Trump, com alguns críticos chamando -o “De fato, um co -presidente indiscutível.”

O consumo político dos homens é principalmente um PAC americano, um super PAC, que ajudou a estabelecer um apoio a Trump, mobilizando os eleitores com países baixos nos campos de batalha no campo de batalha. O grupo levantou US $ 263 milhões, apoiado não apenas por Musk, mas também seus aliados próximos, incluindo um membro do comitê Tesla Antonio Gracias, o co -fundador Palante Joe Lonsdale e o investidor da Sequoia Capital Shaun Maguire.













De acordo com um relatório coberto por um período de 26 de novembro até o final do ano, Musk contribuiu com US $ 11,2 milhões em 31 de dezembro, conforme descrito como “Incentivos para petição”.

Um bilionário lançou uma iniciativa em outubro, promissor “US $ 1 milhão para alguém em Swing State que assinou nosso pedido de apoio à liberdade de expressão e o direito de transportar armas”. Aqueles que assinaram a petição também podem receber US $ 47 para se referir ao eleitor registrado em países do campo de batalha, como Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte.

Com os aplicativos anteriores da FEC que mostram uma contribuição para a natureza de quase US $ 40,5 milhões, o consumo total de incentivos para petições é de pelo menos US $ 52,7 milhões.

Musk’s “Investir nas eleições de 2024 já valeu extremamente a pena”. O jornal disse que seu valor líquido aumentou mais de US $ 200 bilhões com a vitória de Trump em 5 de novembro. Isso é atribuído principalmente aos preços sublimes da Tesla. Os fabricantes de veículos elétricos aumentaram aproximadamente 70% da escolha, aumentando significativamente a riqueza masculina. Sua riqueza é estimada em cerca de US $ 442 bilhões em meados de dezembro.

Musk, que já havia se posicionado como um politicamente neutro, apoiou publicamente Trump logo após uma tentativa fracassada de assassinar um candidato republicano em 13 de julho.