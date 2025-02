O bilionário tecnológico Elon Musk disse que acredita que a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID) é uma “organização criminosa” que deve “morrer”.

“A USAID é uma organização criminosa. É hora de morrer ” Almizcle postou Para a plataforma social x.

Musk estava respondendo à notícia de que os funcionários da USAID tentaram bloquear fisicamente as pessoas do novo departamento de almíscar, o “Departamento de Eficiência do Governo”, tendo acesso a sistemas seguros, NBC News informou.

O governo Trump está tornando a USAID um objetivo em suas amplas mudanças no governo federal. Em uma carta de três páginas na semana passada, foi revelado que o presidente Trump está pensando em fundir a organização em uma filial sob o Departamento de Estado.

Vários sites federais obscureceram nos últimos dias, incluindo os da USAID.

A organização fornece assistência humanitária a outros países afetados por conflitos e ajuda a desenvolver países de várias outras maneiras.

A agência tem um orçamento de mais de US $ 50 bilhões e foi formada em 1961.

Logo depois de assumir o cargo, Trump assinou uma ordem executiva que colocou um congelamento temporário em fundos federais. Um juiz bloqueou temporariamente o plano de Trump de congelar a ajuda.

