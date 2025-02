Musk chama os astronautas para administrar uma investigação de Marte

Um bilionário chamou as pessoas para chegar ao planeta vermelho para verificar a formação incomum de rochas

O diretor executivo da SpaceX, Elon Musk, pediu que os astronautas fossem enviados a Marte para explorar uma estrutura quadrada peculiar percebida na superfície do planeta que recentemente criou muitas discussões públicas.

Na sexta -feira, Musk respondeu ao post no apresentador X do podcast Joe Rogan, que distribuiu fotos da NASA Global Geodes de Marte, que apresentou uma formação quadrada em Marte. “Devemos enviar astronautas para Marte para investigar!” Escreveu um bilionário com sede nos EUA.

A foto foi tirada em novembro de 2001, mas recentemente se tornou viral nas mídias sociais. A formação quadrada incentivou discussões sobre sua origem, e alguns especularam que era artificial.

Devemos enviar astronautas para Marte para investigar! – Elon Musk (@elonmusk) 1 de fevereiro de 2025

No entanto, formações semelhantes foram notadas em Marte antes. Por exemplo, “Face on Mars” Na região de Cydonia, pensou -se inicialmente que fosse artificial, mais tarde mostrado pela pintura uma resolução maior como uma forma natural de terra.

Tal interesse pelas anomalias na área de Marte está alinhado com a longa ambição de Musk da colonização do planeta. Ele já enfatizou a importância da vida multiplatal, afirmando que se tornar uma civilização que concorda com o espaço é crucial para o futuro da humanidade.

Em dezembro, Musk estabeleceu uma pista de tempo em potencial para as missões espaciais de sua empresa em um planeta vermelho. “Os navios estelares inaceitáveis ​​que pousaram em Marte em dois anos, talvez tudo possível com as versões plantadas que passaram perto de Marte e o plantio de navios estrelados que foram para lá em 4 anos” eles são “. Escreveu em x.

Ele também afirmou que gostaria de ver “Direito, não representativo, democracia” Em Marte, se ele já foi resolvido pelas pessoas.

Anteriormente, ele expôs planos para enviar um milhão de pessoas para Marte até 2050.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em seu discurso inaugural para nos enviar astronautas para Marte, afirmando: “Seguiremos nosso destino manifesto em estrelas, lançando astronautas americanos para plantar estrelas e listras no planeta Marte”.