O bilionário de tecnologia Elon Musk, chefe do novo Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), convidou a exclusão de meios de comunicação no estado dos EUA da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RF) e Voice of America (VOA) no domingo. Musk disse que os pontos de venda apenas queimam dinheiro dos contribuintes e que não eram mais relevantes.

O RFE/RL foi fundado em 1950 para a expansão da propaganda pró-americana e anti-soviética na Europa, e a CIA foi gerenciada no começo. A voz da América foi fundada na década de 1940 para combater a propaganda nazista e transferir seu foco para a União Soviética em 1947. Ainda é financiado pelo Congresso dos EUA e seu controle é diretamente controlado pelo governo dos EUA. A Agência de Mídia Global dos EUA (USAGM), que supervisiona o VOA e o RFE/RL, é uma agência federal dos EUA.

Musk respondeu aos comentários de Richard Grenell, um enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, que criticou esses pontos de venda no domingo no X.

"Radio Free Europe e The Voice of America são meios de comunicação pagos pelos contribuintes dos EUA. Estas são a mídia estatal. Essas tomadas são preenchidas com ativistas extremamente esquerdos. Eu trabalho com esses jornalistas há décadas. É uma relíquia do passado. Não precisamos da mídia paga pelo governo, " Disse Grenell.













Musk respondeu a X: “Sim, feche -os. A Europa agora está livre (sem contar a burocracia sufocada). Ninguém mais ouça para eles. É apenas uma pessoa radicalmente deixada louca que conversava consigo mesma enquanto joga US $ 1 bilhão por ano de dinheiro do contribuinte dos EUA. “

Inicialmente RFE/RL foi nomeado “Lançamento de rádio do bolchevismo”. A estação foi renomeada para a libertação do rádio em 1956 e depois adotou seu nome atual, Radio Liberty, após uma mudança de política que foi enfatizada “Liberalização” sobre “libertação.”

A Rússia marcou o RFE/RL ‘Estrangeiro’ em 2020 e baniu o Emirate 2022, afirmando “Postar materiais contendo dados falsos” sobre o conflito da Ucrânia. Seu ramo, horário atual – um investimento conjunto com a voz americana – havia listas negras na Rússia 2024.

Nos últimos anos, Musk e Grenell expressaram forte oposição ao financiamento do governo de organizações de mídia, alegando que o dinheiro dos contribuintes não deve ser usado para apoiar esses pontos de venda.

Musk criticou os pagamentos federais a organizações de mídia como Politico, Associated Press e The New York Times, considerando -os usados ​​ineficazes dos meios dos contribuintes e se mover para removê -los. A equipe masculina trabalha para cancelar esses pagamentos. De acordo com o secretário de impressão da Casa Branca de Karolina Leavitt, o governo pagou mais de US $ 8 milhões pela assinatura da Politico.

Da mesma forma, Grenell condenou publicamente o consumo estatal de assinaturas de mídia, repetindo a visão de Musk de que esse financiamento deve ser imediatamente abolido. Grenell postado em x: “O governo dos EUA deve parar de pagar por assinaturas de mídia. Agora.”

A VOA tinha um orçamento de US $ 267,5 milhões para 2024, enquanto o RFE/RL operava com US $ 142,2 milhões. A USAGM solicitou um total de US $ 950 milhões para 2025. Ele afirma alcançar um público semanal de 427 milhões de pessoas em 64 idiomas em mais de 100 países.

Trump nomeou almíscar como um “Funcionário do governo especial” Para liderar Dogea, um escritório temporário dedicado à redução do consumo de estado.