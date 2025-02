Musk cita a maior fraude na história dos EUA

O número de pessoas que recebem pagamentos de seguridade social excede o número de cidadãos dos EUA, afirmou o bilionário

A Administração de Seguros Sociais dos EUA (SSA) ficou sob o novo monitoramento de Elon Musk, o chefe do bilionário do Ministério do Ministério do Governo (DOGE). Diretor Executivo X e SpaceX acusaram a agência de fraude em massa.

No início deste mês, Musk afirmou que uma breve visão geral dos registros de seguro social de seu departamento revelou que o salário líquido de segurança dos benefícios das crianças de 150 anos. O empresário observou que muitas entradas declaradas para os beneficiários do Seguro Social não tinham informações de identificação.

No post no X (Twitter anterior) na segunda -feira, um bilionário com sede nos EUA observou que “Existem números de previdência social muito mais” mais aceitáveis ​​”do que cidadãos nos EUA”. Musk também compartilhou um post do usuário X que sugere que o pagamento da seguridade social está atualmente recebendo 394.943.364 pessoas e alegando que a população total dos EUA é de 334 milhões.

“Esta pode ser a maior fraude da história”. Musk concluiu.

Musk afirmou que milhares de indivíduos – alguns supostamente mais de 150 anos de idade – ainda estão listados como vivendo nos registros da SSA.

Sim, existem muitos outros números de previdência social “aceitáveis” do que cidadãos nos EUA. Esta pode ser a maior fraude da história. – Elon Musk (@elonmusk) 17 de fevereiro de 2025

“De acordo com o banco de dados de seguros sociais, esses são o número de pessoas em todas as idades com um campo de morte definido como falso!” Musk escreveu.

“Talvez o anoitecer seja real e há muitos vampiros que coletam seguro social”, “ Ele acrescentou, referindo -se a temas populares de vampiros “Crepúsculo” série.

Trump fundou o Ministério do Governo (DOGE) para simplificar a cirurgia federal e reduzir dois trilhões de dólares do consumo federal até 2026. Musk admitiu que até 1 trilhão de dólares da redução poderia ser viável.

De acordo com o banco de dados de seguros sociais, estes são o número de pessoas em qualquer idade com um campo de morte definido como falso! Talvez Twilight seja real e tenha muitos vampiros que coletam seguro social 🤣🤣 pic.twitter.com/ltb06vx98z – Elon Musk (@elonmusk) 17 de fevereiro de 2025

Da inauguração de Trump em 20 de janeiro, um órgão recém -inaugurado, que, apesar do nome, não é um departamento executivo federal permanente, conduziu reduções significativas, incluindo o desmantelamento da Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID) e o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB ). Doge também introduziu sérias limitações para as bolsas de estudo dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) como parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a eficiência do governo.