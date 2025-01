Musk: corte de US$ 2 trilhões graças ao ‘melhor resultado’ do DOGE

O CEO da Tesla, Elon Musk, disse na quarta-feira que o melhor cenário seria fazer cortes de US$ 2 trilhões nos gastos federais por meio do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), que ele co-lidera.

“Acho que tentaremos obter US$ 2 trilhões, acho que é o melhor resultado”, disse Musk ao estrategista político Mark Penn. em uma entrevista transmitido na plataforma social X.

“Mas penso que é necessário ter um excedente, penso que se tentarmos obter 2 biliões de dólares, temos boas hipóteses de conseguir 1 dólar”, continuou ele. “E se reduzirmos o défice orçamental de 2 biliões de dólares, se atingirmos 1 bilião de dólares e libertarmos a economia para um crescimento adicional, de modo a que a produção de bens e serviços acompanhe o aumento da oferta monetária, “não haverá inflação. acho que seria um resultado épico.”

Musk já havia pedido “pelo menos” US$ 2 trilhões em cortes de gastos federais, gerando algum ceticismo entre os especialistas durante a campanha de 2024, quando ele era o apoiador mais proeminente do presidente eleito Trump.

O bilionário CEO da Tesla e da SpaceX também destacou na entrevista de quarta-feira que acredita que há muito desperdício do governo quando questionado se já conseguiu identificar alguns cortes, chamando o governo de “um ambiente rico em metas para economizar dinheiro”. .

“Se você olhar em qualquer direção, as pessoas perguntam: onde você encontrará lugares para economizar dinheiro? “É como estar numa sala cheia de objetivos”, disse Musk. “Você pode fechar os olhos e não falhar.”

Trump anunciou em novembro que o DOGE, que visa “cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários” e reestruturar agências federais, seria liderado por Musk e pelo ex-candidato republicano às primárias presidenciais, Vivek Ramaswamy.

Musk e Trump parecem ter um relacionamento próximo, mas Maggie Haberman, do New York Times, disse esta semana que o presidente eleito tem reclamado que o bilionário da tecnologia “está por aí muito”.

Aparentemente, os democratas também se apoiaram na influência do bilionário sobre Trump, questionando quem realmente está no comando. Apesar das especulações de que Musk está no comando, o presidente eleito e sua equipe dizem que ele continua sendo o líder do Partido Republicano.

Fonte