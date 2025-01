Musk diz que Farage do Reino Unido não deveria ser líder do Partido da Reforma

Musk diz que Farage do Reino Unido não deveria ser líder do...

O bilionário da tecnologia Elon Musk disse no domingo que o político britânico Nigel Farage não deveria ser o líder do partido Reformista do Reino Unido.

“O Partido Reformista precisa de um novo líder”, disse Musk em uma postagem no plataforma social. “Farage não tem o que é preciso.”

Musk postou recentemente nas redes sociais sobre a política do Reino Unido, pedindo a libertação do ativista de extrema direita Tommy Robinson. Robinson é um dos fundadores da Liga de Defesa Inglesa, de extrema-direita, e foi condenado no final do ano passado a um ano e meio de prisão por violar uma ordem judicial que o proibia de repetir acusações difamatórias contra um refugiado sírio.

Farage depois respondeu à postagem de Musk com um X em sua própria postagem, indicando que foi “uma surpresa”.

“Bem, isso é uma surpresa! Elon é uma pessoa extraordinária, mas infelizmente não concordo com isso. “Minha opinião continua sendo que Tommy Robinson não é adequado para reformas e eu nunca traio meus princípios”, disse Farage.

Farage também disse em um clipe recente da Sky News que quando se trata da Reforma do Reino Unido, ele não quer que Robinson seja um membro.

Em uma postagem no início desta semana, Musk disse “apenas” Festa de Farage “Isso pode salvar a Grã-Bretanha.”

Musk também atacou recentemente o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nas redes sociais. Ele criticou a história do primeiro-ministro como diretor de processos públicos da Grã-Bretanha, destacando os escândalos de assédio sexual no país revelados em 2013.

“No Reino Unido, crimes graves como a violação exigem a aprovação do Crown Prosecution Service (CPS) antes que a polícia possa apresentar queixa contra os suspeitos. Quem era o chefe do CPS quando os gangues de violadores foram autorizados a explorar raparigas sem enfrentar a justiça? Keir Starmer, 2008-2013”, escreveu Musk no X.

The Hill entrou em contato com a Reform UK e a conta Robinson’s X para comentar.

Fonte