Musk diz que levará o funcionário dege sob fogo por publicações racistas

Elon Musk disse na quinta -feira que contratará um ex -funcionário do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) que renunciou após a exposição de várias publicações assistentes de mídia social.

“Eles vão trazer”, almíscar Postado em xA plataforma de redes sociais comprou em 2022.

“Err é humano, perdoe o divino.”

O funcionário da Doge, Marko Elez, renunciou na quarta -feira depois que o Wall Street Journal revelou várias posições racistas que pareciam ter feito uma conta agora eliminada.

“Normaliza o ódio indiano”, a conta associada a Elez publicada em setembro.

Outra publicação disse: “Não pude me pagar para me casar com meu grupo étnico”, disse o diário.

A decisão de Musk de contratar Elez novamente depois que o vice -presidente Vance, cuja esposa, Usha, é filha de imigrantes indianos, disse que o membro da equipe de cães merecia uma segunda chance.

“Aqui está o meu ponto de vista: obviamente não concordo com algumas das publicações de Elez, mas não acho que a atividade estúpida das redes sociais devesse arruinar a vida de uma criança”, disse Vance em X, respondendo a um almíscar da pesquisa Transmitido perguntando se Elez, que tem 25 anos, tem 25 anos. , deve contratar novamente.

“Não devemos recompensar jornalistas que tentam destruir as pessoas. Sempre. Então eu digo que você o traz de volta: “Vance continuou”. Se ele é um cara mau ou um membro terrível da equipe, diga adeus “, acrescentou.

O presidente Trump também apoiou o re -herói de Elez quando perguntado sobre a situação durante uma conferência da Casa Branca.

Trump disse que, embora não estivesse familiarizado com a controvérsia, o apoio de Vance foi suficiente para convencê -lo.

“Estou com o vice -presidente”, disse Trump.

As recompensas de Elez certamente trarão escrutínio adicional à sua posição no Departamento do Tesouro, onde ele foi autorizado a acessar o sistema crítico de pagamento federal.

Elez é um dos dois funcionários afiliados ao Lege aprovado pelo Departamento de Justiça a ter acesso a sistemas administrados pelo Escritório de Serviços Fiscais do Tesouro, que supervisiona bilhões de dólares em pagamentos federais.

A presença de Doge no serviço tributário gerou alarmes entre especialistas e legisladores democratas, que temem que isso possa ser usado para impedir pagamentos legalmente obrigatórios que são desfavoráveis ​​para Trump ou seu governo.

Vários sindicatos federais também processaram o Departamento de Tesouro, argumentando que a presença de funcionários de Jege compromete um tesouro de informações confidenciais.

Fonte