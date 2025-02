Musk diz que não tem planos de comprar tiktok

O bilionário tecnológico Elon Musk disse que não está interessado em adquirir a aplicação do vídeo Tiktok Exchange e que ele não tem planos sobre o que faria se o possuísse.

Musk fez os comentários durante uma sessão virtual na Cúpula Econômica de Welt, realizada em 28 de janeiro, como visto em um vídeo Lançado pelo Grupo Welt no sábado.

“Não fiz uma oferta para a Tiktok, nem tenho nenhum plano sobre o que faria se possuísse”, disse Musk.

Os legisladores americanos planejaram inicialmente bloquear o Tiktok devido a preocupações com a segurança nacional, mas uma proibição de plataforma foi adiada.

Logo depois de assumir o cargo, o presidente Trump concedeu à empresa controladora da Tiktok, Bytedance, 75 dias antes que uma proibição pudesse entrar em vigor. Isso deu à plataforma tempo para encontrar um comprador americano para substituir sua propriedade chinesa, de acordo com a legislação assinada pelo ex -presidente Biden.

Embora o Bytedance afirme que eles não planejam vender, alguns investidores demonstraram interesse em comprar a empresa.

Musk, que comprou o Twitter por US $ 44 bilhões e mudou o nome da plataforma de mídia social para X, foi considerado um possível comprador. Mas, ele mencionou em seus comentários de janeiro que geralmente não compra empresas, dizendo que sua compra do Twitter era proteger “liberdade de expressão”.

A Tiktok em janeiro também encerrou a especulação, chamando Musk relata que potencialmente comprou o aplicativo de “ficção pura”.

Enquanto isso, Trump declarou que está conversando com várias partes sobre a aquisição da Tiktok, com uma decisão agendada em breve.

O aplicativo possui cerca de 170 milhões de usuários nos EUA.

Na segunda -feira, o presidente emitiu uma ordem executiva para estabelecer um fundo soberano de riqueza que pode ser usado para comprar o Tiktok.

Mrbeast, um popular YouTuber chamado Jimmy Donaldson, expressou publicamente seu desejo de comprar o pedido em janeiro. O investidor “Tank of Shark”, Kevin O’Leary, e o ex -proprietário do Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, estão entre vários bilionários que também demonstraram interesse.

Fonte