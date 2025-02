Musk diz que trará dege Stafper de volta, que renunciou após os relatos de publicações racistas das redes sociais

Elon Musk disse na sexta -feira que está contratando um membro da equipe no departamento de eficiência do governo que renunciou um dia antes das publicações em redes sociais que defendiam o racismo.

Musk, em uma publicação em sua rede social X, disse que traria Marko Elez de volta depois que o vice -presidente JD Vance pediu para contratá -lo novamente. O presidente Donald Trump mais tarde apoiou a opinião de seu vice -presidente.

Marko Elez renunciou na quinta -feira depois The Wall Street Journal Ele vinculou o funcionário de 25 anos -ano com uma conta de mídia social eliminada em X que ele publicou no ano passado: “Ele era racista antes de ser ótimo” e “você não poderia me pagar para se casar com meu grupo étnico”, entre outros publicações.

A conta em setembro incluiu uma posição que dizia: “Normalize o ódio indiano”. A esposa do vice -presidente, Usha Vance, é filha de imigrantes indianos.

Vance, em uma posição em X Muncks, disse que Elez deveria ser devolvido e culpar “jornalistas tentando destruir as pessoas”.

“Obviamente, não concordo com algumas das publicações de Elez, mas não acho que a atividade estúpida das redes sociais deva arruinar a vida de uma criança”, disse Vance.

“Estou com o vice -presidente”, disse Trump em entrevista coletiva na sexta -feira.

Algumas horas depois, Musk publicou: “Eles trarão. Err é humano, perdoe divino.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma mensagem na sexta -feira confirmando se o Sr. Elez havia sido comprometido. A administração mais antiga do dia confirmou a renúncia do Sr. Elez.

O vice -presidente disse que Elez deve ser demitido “se ele for um cara mau ou um membro terrível da equipe”.

O Sr. Elez não respondeu a uma mensagem em busca de comentários na sexta -feira.

Elez estava entre os dois funcionários de lege que estavam no centro de uma controvérsia nesta semana, quando acessaram o sistema de pagamento do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que causou um desafio judicial e a decisão de um juiz de um juiz de restringir seu acesso .

Em seu relatório, The Wall Street Journal Ele encontrou uma conta excluída da manga @nullllptr com um usuário descrito como um funcionário da SpaceX e Starlink, duas das empresas de Musk. A conta era anteriormente o nome de usuário @marko_elez.

Elez, nos arquivos de seu site pessoal, disse que trabalhou para a SpaceX e seus satélites Starlink, e X.