Musk e Breton, ex-chefe de tecnologia da UE, discutem a Alemanha

Elon Musk intensificou uma disputa no sábado com o ex-chefe digital da UE, Thierry Breton, descrevendo-o como um “tirano da Europa”, enquanto os dois homens trocavam farpas online.

Aliado do novo presidente dos EUA, Donald Trump, o bilionário da tecnologia há muito critica as regras da União Europeia que regulam o espaço digital, acusando Bruxelas de censura. Esta semana, o chefe da Meta, Mark Zuckerberg, repetiu essa acusação.

Musk irritou recentemente a Europa com repetidos insultos aos líderes do continente e com o seu apoio aberto ao partido de extrema-direita AfD da Alemanha antes das eleições do próximo mês.

A sua última explosão contra Breton ocorreu depois de ele ter dito que a Europa poderia tomar medidas para evitar interferências eleitorais.

Uma conta partilhou um excerto da entrevista de Breton com a emissora francesa BFMTV/RMC, alegando que ele disse que “a UE tem mecanismos para anular uma possível vitória eleitoral da AfD”, levando Musk a criticar o que chamou de “o surpreendente absurdo de Thierry Breton”. como tirano da Europa.”

Breton rejeitou a afirmação em uma publicação X.

“Tirano da Europa? Uau! Mas Elon Musk não: a UE NÃO tem mecanismo para anular qualquer eleição em qualquer parte da UE. De forma alguma, o que é dito no vídeo abaixo refere-se apenas à aplicação do DSA e às suas obrigações de moderação. Perdido na tradução… ou em outra notícia falsa?

O DSA é o marco da Lei dos Serviços Digitais da UE, que exige que as plataformas reprimam o conteúdo ilegal online.

Na entrevista de quinta-feira, Breton disse que a Europa deveria “manter a calma e fazer cumprir as nossas leis na Europa quando correm o risco de serem contornadas e quando podem, se não forem aplicadas, levar à interferência”.

“Fizemos isso na Roménia e, obviamente, teremos de fazê-lo, se necessário, na Alemanha”, disse ele.

No mês passado, a UE abriu uma investigação sobre o TikTok no âmbito do DSA, na sequência de alegações de que a Rússia utilizou a plataforma para influenciar o resultado das eleições presidenciais da Roménia, que foram posteriormente anuladas por um tribunal superior romeno.

Os reguladores europeus também têm investigado X desde dezembro de 2023, mas os laços estreitos de Musk com Trump levantaram questões sobre como a UE irá lidar com a sua plataforma e as suas suspeitas de violações do DSA, que podem levar a multas.