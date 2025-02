Musk nos dá trabalhadores federais 48 horas para explicar o que eles fizeram na semana passada

Elon Musk nos deu trabalhadores federais 48 horas para explicar o que eles marcaram na semana passada ou riscos para perder o trabalho

A rolagem causou confusão por meio de agências -chave, pois o chefe dos custos que cortou o presidente Donald Trump expande sua cruzada para reduzir o tamanho do governo federal.

Musk, que serve como chefe do Departamento de Eficiência do Governo da Casa Branca (Doge), provocou um excelente pedido de sua rede de mídia social no sábado.

De acordo com o presidente @RealDonaldTrumpAs instruções para todos os funcionários federais receberão em breve e-mails que precisam entender o que fizeram na semana passada. A falta de resposta será tomada como resignação. – Elon Musk (@elonmusk) 22 de fevereiro de 2025

“De acordo com as diretrizes do Presidente @ RealDonaldTrump, todos os funcionários federais receberão em breve e-mail que exigem o que fizeram na semana passada”, possuiu Musk no X, possuiu.

“O fracasso em resposta será renunciado.”

Logo depois, os funcionários federais receberam um e-mail de três vias com esta instrução: “Responda este e-mail com aprox. 5 balas do que você alcançou na semana passada e CC seu gerente”.

O prazo para a resposta é segunda -feira em 11,59 horas, embora o email não tenha incluído a ameaça das mídias sociais G. Almíscar sobre aqueles que não respondem.

A mais recente diretiva incomum na injeção de um novo senso de caos através de uma maior agência múltipla, incluindo o medidor nacional, enquanto os altos funcionários trabalhavam na autenticidade da mensagem na noite de sábado e, em alguns casos, enviou seus funcionários para não responder.

Milhares de funcionários públicos já foram derivados da força de trabalho federal – ou oferecidos ou oferecidos a compra – durante o primeiro mês do governo Trump como uma Casa Branca e o Ministério do Senhor, os líderes da agência para “grande redução no poder” e o Dollar congelando em concessão federal.

Até agora, não existe um número oficial de excesso de cobrança ou escavação total, mas a imprensa vinculada é forçada centenas de milhares de trabalhadores afetados.

Presidente Donald Trump Dance após discurso em uma conferência conservadora para ação política (AP / Jose Luis Magana) (Jose Luis Magana / AP)

Muitos trabalham fora de Washington. Os cortes incluem milhares de departamentos de trabalho veteranos, defesa, serviços de saúde e serviços humanos, receitas de serviços internos e serviços de parques nacionais, entre outras coisas.

O presidente da Aliança dos EUA (AFGE), Everett Kelley, foi rapidamente condenado o ultimato como exemplo do Sr. Musk Lord para funcionários federais e serviços críticos que fornecem povo americano.

“É cruel e desrespeito a centenas de milhares de veteranos que carregam seu outro uniforme no serviço público justificarem seus empregos em relação a isso, bilhões privilegiados e universais pelo sincero serviço público em sua vida”, disse Kelley.

“A AFGE desafiará quaisquer interrupções ilegais de nossos membros e funcionários federais em todo o país”.

Mosk na sexta -feira comemorou seu novo papel no conjunto de conservadores, acenando para uma serra elétrica gigante no ar.

Ele o chamou de “serra a motor para a burocracia” e disse que “o desperdício está em todo lugar” no governo federal.

McLaurine Pinever, porta -voz do escritório de gerenciamento de funcionários, confirmado pela diretiva Sr. Almíscar e disse que as agências individuais “determinaram as etapas a seguir”.

O que acontece se o funcionário estiver de licença ou férias? Ela disse novamente que agências individuais determinariam como continuar.

A liderança no Serviço Nacional de Time reconheceu alguma confusão em uma mensagem aos funcionários no sábado à noite.

“Nas últimas horas, alguns de nós – potencialmente recebem um email intitulado” O que você fez na semana passada? “A tal momento em que podemos confirmar que a mensagem recebida por volta das 16h46 da ET Authentic, não responda.”