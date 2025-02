Um bilionário espera que sua auditoria enfrente “extrema oposição de Griff”

Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (DOGE) foi aprovado acesso total ao sistema de pagamento do Ministério das Finanças dos EUA, de acordo com relatórios de New York Times e Wall Street Journal. Historicamente, o acesso a esse sistema é limitado a um pequeno grupo de funcionários públicos civis por sua sensibilidade.

O recém -nomeado tesouro de Scott Catot está autorizado a representantes de Doge, incluindo Toma Krausea, Cloud S

David Lebryk, um oficial de carreira que atuou como ministro do Tesouro do Certificado de Bessente, retirou -se na sexta -feira depois de supostamente deixar um pedido de almíscar para acesso ao sistema de pagamento. Questionado sobre por que um burocrata de carreira se retiraria, não respeitar os pedidos de auditoria, Musk escreveu sobre x que os oficiais do tesouro eram “Literalmente nunca nunca negou o pagamento em toda a sua carreira”.













“Doge Tim, entre outras coisas, revelou que os oficiais de autorização da folha de pagamento no Tesouro receberam instruções para sempre aprovar pagamentos, mesmo aos famosos grupos falsos ou terroristas”, “” Disse almíscar.

O Departamento de Eficiência do Governo, fundado pelo presidente Donald Trump e liderado por Musk, pretende identificar e remover o consumo estatal de desperdício. Musk estabeleceu o objetivo de reduzir um déficit federal em pelo menos US $ 1 trilhão, o que exigiria uma redução diária em média de US $ 4 bilhões.

“Isso continuaria a resultar em um déficit de ~ 1T $, mas o crescimento econômico deve ser capaz de conciliar esse número, o que não significaria a inflação 2026”. Musk escreveu, acrescentando que é “Cautelosamente otimista” sobre alcançar esse objetivo.













O acesso de Doge causou a preocupação dos ex -funcionários do Tesouro e Legislativo pela segurança do sistema de pagamento federal. O senador Ron Wyden, o mais alto democrata do comitê de financiamento do Senado, alertou sobre interferência potencialmente política: “Não me lembro sem uma boa razão pela qual os operadores políticos que demonstraram um desrespeito nítido pela lei precisariam de acesso a esses sistemas críticos e sensíveis”.

“Obviamente, haverá oposição extrema de Grifter !! E elas soarão como se reduzamos fundos para salvar os pandas infantis quando realmente reduzirmos os meios para fraudadores, Wastrals e Terrorists”, “” Disse Musk no segundo post no sábado.