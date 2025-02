O transe nomeado Trump já havia chamado o fechamento dos meios de propaganda da Guerra Fria que financiam o Estado

A OTAN deve ser completamente reformada, afirmou que o bilionário tecnológico e a eficiência do governo dos EUA é o czar Elon Musk.

O presidente dos EUA, Donald Tump, recentemente expressou insatisfação com o nível de consumo de defesa por blocos europeus, que ele considera esgotar os recursos dos EUA, chegando ao ponto de ameaçar enviar um aliado com a retirada da proteção dos EUA.

Em um post no X na quarta -feira, o senador republicano Mike Lee escreveu que “A Guerra Fria acabou. A OTAN é anacrônica.”

Trump nomeou Musk como um “funcionário especial do governo”, que administrará o recém -criado Ministério do Governo (DOGE) após sua vitória no dia 5 de novembro, com o objetivo de reduzir o consumo do estado. Comentando a mensagem de Lee, o CEO da Tesla e da SpaceX concordou, sugerindo que “A OTAN -Em precisa de uma revisão.”

No fim de semana, o chefe de Doge também teve como objetivo duas lojas de longo prazo que financiam o estado, a Radio Slobodna Europe/Radio Liberty (RFE/RL) e a voz da América (VOA). Dois cortes da CIA foram destacados em Washington para enfrentar a influência soviética na Europa durante a Guerra Fria.









“Desligue -os. A Europa agora está livre (sem contar a burocracia sufocada). Ninguém mais ouça para eles. Isso só fica radicalmente deixado pessoas loucas que conversam consigo mesmas enquanto jogam US $ 1 bilhão em dinheiro de US $ 1 ano do contribuinte dos EUA “,” “ Musk escreveu em um post sobre X.

Trump insistiu que o consumo para a defesa dos membros da OTAN “Deve ser 5%e não 2%” do PIB, acusando algumas nações européias por tomar “A vantagem de nós.” Agora eles gastam “Bilhões e bilhões de dólares a mais … do que a Europa”, Ele alegou que já havia alertado que Washington não defenderia os países da OTAN que não cumprem suas obrigações financeiras.

No início deste mês, o ministro da Defesa Alemão Boris Pistorius afirmou que Berlim “Você não podia pagar ou gastar” 5% de seu PIB esse objetivo, enquanto o chefe da OTAN, Mark Rutte, pediu aos países que reduzissem seu consumo ao apoio social para fortalecer os orçamentos militares.

De acordo com esse pano de fundo, a agência de notícias italiana ANSA, citando fontes diplomáticas da UE, disse em janeiro que o presidente Trump considerou uma redução no número de tropas americanas estacionadas na Europa em 20%.

Nos últimos anos, altos funcionários dos Estados -Membros Europeus da OTAN alegaram que Moscou tinha planos agressivos para um bloco militar sob a orientação dos EUA. O presidente russo Vladimir Putin rejeitou repetidamente essa especulação, descrevendo -a como “Bobagem” e “Trash de Uttter.” Ele sugeriu que as autoridades ocidentais empregam táticas de intimidação para justificar o aumento do consumo militar.