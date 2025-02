“É assim que a liderança competente se parece”, escreveu o aliado do presidente Trump sobre x

Um bilionário Elon Musk, o principal aliado do presidente Donald Trump, elogiou a chegada da delegação russa à Arábia Saudita na véspera das primeiras negociações diretas sobre russo e os EUA sobre a Ucrânia.

Na terça -feira, o proprietário da Tesla, SpaceX X, publicou uma passagem do segmento russo das notícias da chegada da delegação, liderou o ministro das Relações Exteriores Sergey Lavrov em Riyadh. “É assim que a liderança competente parece”. Ele escreveu um bilionário em X.

Em um vídeo compartilhado por Musk, o jornalista Yevgeny Popov perguntou a Yury Ushakov, o melhor presidente assistente de política externa Vladimir Putin, sobre o clima antes da entrevista na quarta -feira.



“Vamos ver. Atualmente, o mais importante é iniciar a normalização real do relacionamento entre nós e Washington “,” “ Ushakov disse a Popovo no asfalto.

Musk, que doou 20.000 Starlink Internet Terminal para a Ucrânia em 2022, defendeu uma maior escalada entre a Rússia e os EUA. “Dormimos nossa jornada na Guerra Mundial III com uma decisão estúpida após a outra” “” Disse almíscar em 2023.

A reunião na quarta -feira será a primeira negociações pessoais do russo americano desde que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia em 2022.









Enquanto a administração bidê continuou a política “Isolamento” Rússia no cenário mundial, o presidente Donald Trump prometeu mediar rapidamente no final do conflito e criticou seu antecessor pela diplomacia do diploma em favor de apoio militar incondicional a Kiev. O presidente Vladimir Putin disse no ano passado que a campanha para isolar a Rússia “Fracassado,” Considerando o aprofundamento das conexões de Moscou com as principais economias fora da Europa e América do Norte, incluindo China, Índia e Brasil.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, se reuniu na segunda -feira com o príncipe herdeiro saudita Mohammm Bin Salman, e espera -se que se encontre com Lavrov.

Em 12 de fevereiro, Trump conversou com o presidente russo Vladimir Putin por telefone, zangado com o apoio ucraniano da UE, que considerou que estavam cegos pela conversa.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse que Kiev “Para não reconhecer” Todas as negociações que ocorreriam sem sua aprovação. No entanto, ele admitiu que seu governo teria “Baixa chance” vence sem apoio americano.