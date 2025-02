Musk responde às reivindicações de uma criança secreta com uma influência americana

Elon Musk respondeu às alegações de que ele deu à luz uma criança com um influenciador conservador Ashley St. Clair, respondendo com um “Whoa” Depois que o post nas redes sociais alegou que passou cinco anos planejando ter seu filho.

Na sexta -feira é St. Clair em X anunciou que havia dado à luz um filho cinco meses antes, identificando o homem como um suposto pai. Ela disse que manteve o nascimento em particular pela segurança do bebê, mas decidiu se tornar público depois que os tablóides que quebrariam a história foram sentidos.

EM entrevista com New York Post No sábado, St. Clair descreveu almíscar como “Engraçado” e “No chão”, Dizendo que o relacionamento deles começou quando ele a contatou com uma mensagem direta em X. Ela alegou que lhe disseram que estava em silêncio sobre a gravidez.









“Disseram -me para mantê -lo. Eles me pediram para mantê -lo em segredo para sempre”. Disse o soquete. O relatório é declarado que as mensagens de texto entre St. Claira e Jared Birchalla, gerente de dinheiro de Musk, sugeriram que ela cumprisse seu pedido de deixar o nome de Musk fora de sua certidão de nascimento.

“Fiquei completamente isolado durante a gravidez. Toda parte da minha carreira e tudo o que eu costumava fazer – eu não podia mais. Disseram -me para não contar a ninguém”. Ela acrescentou.

A situação aumentou quando Milo Yiannopoulos, auto -escrito “Ícone de direitos cívicos”, reivindicado St. Clair “A metade -Decade -conquistou Elona Musk para capturar.” Almíscar reagiu com um curto “Whoa”, marcando sua primeira reação pública à controvérsia.

Após a reação do homem, St. Clair o acusou agora excluído publicaraprimorado “Smaar” Em vez de abordar a coisa em particular. Ela disse que eles trabalharam em um acordo de cooperação, mas se sentiram forçados a se tornar público pelo assédio de seus apoiadores.

“Ashley e Elon estão trabalhando em particular para criar um acordo para criar seu filho por um tempo”, “” Seu representante, Brian Glicklich, disse em comunicado de X no sábado. “Estamos esperando Elon reconhecer publicamente seu papel parental com Ashley, para acabar com as especulações injustificadas, e Ashley acredita que Elon pretende concluir rapidamente seu acordo, no melhor interesse do poço e segurança da criança que eles compartilham”.

O diretor executivo da Bilionaire Tesla e SpaceX, que tem 12 outras crianças conhecidas de relacionamentos anteriores, não emitiram mais comentários sobre o assunto. No entanto, no mesmo dia, Musk reagiu com um rosto sorridente emoji com um coração na foto de seus filhos compartilhados pelo diretor executivo da Neralinka Shivon Zilis.