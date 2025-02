Musk se oferece para comprar um Openii

Elon Musk, que administra um consórcio de um investidor, ganhou US $ 97,4 bilhões indesejados para comprar um Openai, com o objetivo de devolver a empresa de inteligência artificial que ele enfrentou a missão original do desenvolvimento de tecnologia em favor da humanidade.

A oferta foi apresentada na segunda -feira ao Conselho de Administração do Openi, conforme relatado primeiro Wall Street Journal. A proposta do almíscar procura se opor à transição do Openi para um modelo de lucro.

“É hora de voltar ao Koker Open, uma força destinada à segurança, às vezes era” “” Musk disse, de acordo com a declaração de seu advogado, Marc Toberoff.

O diretor executivo da Openi, Sam Altman, rejeitou a oferta e sugeriu zombeteira da compra de plataformas de mídia social de Musk, X, por US $ 9,74 bilhões. Em resposta, Musk chamou Altman de “impostor” e chamou -o de “Fraude Altman.”

Musk foi assistido por um co -fundador do Openi em 2015, investindo cerca de US $ 45 milhões, mas deixou o comitê em 2018 para desacordos estratégicos com Altman. Desde então, ele tem sido um crítico vocal da direção de Openai, especialmente seus esforços para comercializar e estreita parceria com a Microsoft.













Em março de 2024, Musk processou o Openii, alegando que havia se afastado de seus princípios de estabelecimento com prioridade a obter em relação à sua missão de serviço à humanidade.

O advogado de Musk disse na segunda -feira que se Altman and Openai’s Board “A intenção é se tornar uma corporação completamente lucrativa, é vital que uma organização de caridade seja bastante compensada pelo que tira sua liderança: controle sobre o mais afluxo da tecnologia do nosso tempo”. De acordo com a declaração que ele declarou AP.

A principal organização de pesquisa americana de inteligência artificial, Openi, enfrenta a crescente competição de empresas de IA chinesas, especialmente a Deepseek. Em janeiro de 2025. A sede da startup em Hangzhou descobriu seu modelo de código aberto de IA, Deepseek-R1, que supostamente corresponde ou supera os modelos de abertura em áreas como ressonância e códigos matemáticos.













Enquanto isso, Musk desenvolveu sua própria empresa de IA XAI, lançada em 2023. A empresa apresentou Grok, Chatbot integrado no X (Twitter anterior), projetado para competir com o ChatGPT do OpenAI. Musk colocou Xai como um desafiante Openi e Google Deepmind, concentrando -se na construção do sistema de IA de que uma prioridade de veracidade e transparência.

Para fortalecer a posição dos Estados Unidos na corrida global da IA, o presidente Donald Trump postou Visualizar Projeto em janeiro de 2025. A iniciativa, a colaboração entre Openi, Oracle e S Segundo relatórios recentes, o Softbank está próximo da conclusão de um contrato de investimento no valor de US $ 40 bilhões, que seria apreciado pelo OpenI para US $ 260 bilhões.