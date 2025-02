Musk sinais de que Dege poderia olhar para o ouro em Fort Knox

O bilionário tecnológico Elon Musk apontou na segunda -feira que procurará Fort Knox, onde os Estados Unidos têm uma reserva de ouro enorme e muito segura.

“Procurando ouro em Fort Knox …” Musk Ele disse na plataforma social x.

Ele também compartilhou um cargo do senador Mike Lee (R-Utah) em X, no qual o senador disse que negou o acesso a Fort Knox, uma instalação do Exército em Kentucky.

“Quem confirma que o ouro não foi roubado de Fort Knox? Talvez esteja lá, talvez não seja. Esse ouro é de propriedade do público americano! Queremos saber se ainda está lá, “Musk ditado.

Ele também foi pressionado a olhar para a reserva pelo senador Rand Paul (R-KY) que Ele disse em x“Não. Vamos fazer isso”, em resposta a Musk, questionando se a reserva é revisada anualmente.

Paul disse à Fox News na segunda -feira que deve haver mais transparência sobre Fort Knox e o que é armazenado lá.

“Acho que alguns deles podem não pensar que deve ser auditado o tempo todo, mas acho que quanto mais luz solar, melhor, mais transparência, melhor. E também chama a atenção para o fato de que o ouro ainda tem valor e implicitamente, não explicitamente, mas implicitamente, o ouro ainda agrega valor ao dólar “,” Paul ditado.

Existem mais de 147 milhões de onças de ouro Troy em Fox Knox, que abriga mais ouro do que outros lugares nos Estados Unidos, De acordo com os dados do Departamento do Tesouro. Fort Knox tem uma política estrita de visitantes, que quebrou quando os membros do Congresso inspecionaram o ouro em 1974 depois que o presidente Franklin D. Roosevelt visitou anteriormente em 1943, De acordo com a hortelã dos Estados Unidos.

Fort Knox seria o último objetivo do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE), que levou à revisão do Presidente Trump das agências governamentais, incluindo a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, o Escritório de Proteção Financeira do Consumidor e o Departamento de Educação , entre outros.

Fonte