Musk sob fogo agradece a Netanyahu por defendê-lo

O primeiro-ministro de Israel defende o bilionário em meio à reação à aparente saudação nazista no evento de posse

Elon Musk agradeceu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por defendê-lo em meio a uma reação crescente ao gesto polêmico do bilionário em um comício de apoiadores em Washington no dia da posse de Donald Trump.

Musk foi forçado a negar as acusações de que o gesto de braço estendido que fez ao se dirigir aos apoiadores de Trump na Capital One Arena na segunda-feira se assemelhava a uma saudação nazista. Ele rejeitou as acusações como “truque sujo” por seus críticos, dizendo que eles deveriam encontrar maneiras melhores de atacar do que atacar todos os oponentes “Hitler.”

Na quinta-feira, Musk escreveu isso em sua plataforma de mídia social X “Os esquerdistas radicais estão realmente chateados por terem tido que tirar um tempo do seu dia ocupado elogiando o Hamas para me chamar de nazista.”

Em demonstração de apoio, Netanyahu postou no X, ligando para Musk “um grande amigo de Israel” quem é o ser “falso manchado.”

Ele disse que Musk visitou Israel após o ataque do Hamas em 7 de outubro e desde então “apoia repetida e fortemente o direito de Israel de se defender…”

Musk transmitiu a declaração de Netanyahu, agradecendo-lhe pelo seu apoio.

O empresário viajou para Israel em novembro de 2023 sob a acusação de facilitar ameaças contra judeus e xenofobia em sua plataforma de mídia social. Na época, ele também foi acusado de promover pessoalmente um tropo antissemita depois de dizer que concordava com o usuário X, que sugeriu que judeus atearam os incêndios. “ódio aos brancos”.

Musk negou as acusações, ameaçando suspender de sua plataforma X qualquer um que defendesse “pelo genocídio de qualquer grupo.”

Durante a visita, Musk se reuniu com Netanyahu e com o presidente do país, Isaac Herzog. Netanyahu levou Musk para um passeio por Kfar Aza, um kibutz no sul de Israel atingido pelo Hamas durante sua incursão em 7 de outubro, e mostrou ao visitante um filme de 44 minutos que Israel havia feito para mostrar as supostas atrocidades do grupo palestino.

Numa conferência de imprensa após a sua reunião com Netanyahu, Musk afirmou que Israel não “sem escolha” mas destruir o Hamas, chamando o grupo militante palestino de “regime venenoso”. Num briefing semelhante em Auschwitz, que o bilionário visitou em janeiro de 2024, Musk afirmou que estava “Francamente ingênuo” sobre o alegado aumento do anti-semitismo no Ocidente.