O CEO proposto da SpaceX veio depois que Donald Trump fez duas grandes mudanças no mapa

O bilionário da tecnologia Elon Musk sugeriu que os EUA mudassem o nome do canal em inglês para “Canal George Washington” Em homenagem ao primeiro presidente dos EUA, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, renomeou o Golfo do México para América.

Em uma postagem em sua plataforma X no sábado, Musk sugeriu um “Um novo nome para a água que separa Inglaterra e França”, Compartilhando uma foto de satélite do canal com “Canal George Washington” imposta sobre o estreito.

A postagem de Musk provavelmente foi irônica, mas ocorreu menos de uma semana depois que Trump – um aliado político próximo de Musk – ordenou que o Golfo do México fosse renomeado para América e que o pico Denali, no Alasca, retornasse ao nome ITS pré-20015 de Monte McKinley. O Departamento do Interior dos EUA confirmou as mudanças na sexta-feira.

Trump também declarou repetidamente a sua intenção de adquirir o território autónomo dinamarquês da Gronelândia, o que expandiria significativamente a costa ártica dos EUA. “Acho que teremos isso,” Ele disse aos repórteres no sábado, após um telefonema controverso com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, no início desta semana.

Além disso, Trump sugeriu repetidamente nos últimos meses que o Canadá “Deveria haver um estado” EUA.

Os romanos chamavam o Canal da Mancha de “Mare Britannicum” ou “Mar dos Bretões”. É comumente chamado de Canal da Mancha desde a Idade Média, embora na França seja chamado de “La Manche”, ou “manga”, devido ao seu formato.