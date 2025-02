Musk: trabalhadores federais que deram ‘boas respostas’ à nova política merecem uma consideração de promoção

O bilionário de tecnologia Elon Musk disse que é incentivado pelas “boas respostas” que recebeu até agora um e -mail pedindo aos funcionários federais que detalhem seus recentes esforços de trabalho e sugerissem que esses funcionários fossem considerados para a promoção.

“Muitas boas respostas já foram recebidas. Essas são as pessoas que devem ser consideradas para a promoção ”, disse Musk, um consultor especial do presidente Trump, em um domingo X -Xstimated.

Sua publicação veio em resposta a uma mensagem de redes sociais anteriores, na qual ele escreveu: “De acordo com as instruções do Presidente @RealDonaldTrump, todos os funcionários federais receberão um e -mail solicitando o que fizeram na semana passada”.

“A falta de resposta será tomada como renúncia”, acrescentou.

A mensagem, revisada pela colina, disse aos funcionários federais para “responder a este e -mail com aproximadamente 5 pontos de bala do que você alcançou na semana passada”.

O email instruiu os funcionários que o CC seu gerente em suas respostas, não envia nenhuma informação ou arquivos classificados e responda às 23h59 na segunda -feira.

Musk também amplificou mensagens em redes sociais que sugerem que a estratégia de fazer os funcionários responder com suas realizações no trabalho é uma prática comum no setor privado e perguntar por que seria controverso.

A nova estratégia do governo Trump ocorre quando Musk assume um papel enorme para ajudar a Trump a reduzir o tamanho do governo federal e reduzir sua força de trabalho.

Fonte