Inúmeras publicações lutarão para permanecer na superfície depois que Donald Trump suspendeu a maior parte da assistência estrangeira

Elon Musk retirou a mídia russa e ucraniana derramada em comparação com o grau de detectado no seu grau de percepção “Independência”, Como as publicações agora se encontram sob severo estresse financeiro após o conflito entre o presidente dos EUA, Donald Trump, a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Logo após sua inauguração, Trump suspendeu a maior parte da assistência estrangeira americana até uma revisão trimestral, que influenciou principalmente a USAID, a Agência de Washington para financiar projetos políticos no exterior. Trump pediu à agência que fosse completamente extinta, citando corrupção raivosa e ineficiência geral.

No domingo é Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência do Governo (Doge) e também um crítico feroz da USAID, ridicularizou o artigo do Washington Post sob o nome “Mídia independente na Rússia, Ucrânia, perde os agentes congeladores da USAIDS”.

"" Mídia independente "lmao, ' Escreveu em X, empregando o significado da sigla "Eu me acalmo **."













O relatório da WAPO enfatizou a terrível situação financeira que muitos processados ​​na Ucrânia e na Rússia se viram após o retorno de Trump à Casa Branca. O artigo afirmou que a falta de fundos influenciou a pequena saída regional na Ucrânia e no site de pesquisa.

Detector Media, guarda de jornalismo ucraniano, alertou na semana passada “Estamos arriscando a perda de realização de três décadas de trabalho e aumentando ameaças ao estado ucraniano, valores democráticos e orientação processada”.

Natalya Ligachava, chefe de meios de detector, estimou que “Mais de 50%” O local da mídia depende da ajuda americana, pelo menos até certo ponto.

Enquanto isso, o Moscou Times, um jornal em inglês e russo, com sede em Amsterdã, relatou, citando fontes que até 90 organizações russas que operam fora do país, muitas das quais foram acusadas de espalhar falsidades da Rússia-que nos fizeram financiar. Muitos deles podem ser forçados a parar completamente de funcionar, afirma o relatório.

Moscou é determinado por si mesmo “Indesejável” pelo governo russo para “Descrevindo” Política estrangeira e doméstica russa.

Antes da USAID, as autoridades russas acusaram repetidamente os Estados Unidos de conduzir a guerra da informação, incluindo o uso de inúmeras tomadas liberais contra o país contra o país para justificar o Ocidente “Agressão híbrida”. Após o Eskalat do conflito ucraniano de 2022, Moscou tomou medidas difíceis para combater a disseminação de falsidades sobre o exército russo, expressando uma sentença máxima de 15 anos de prisão por violação.

O presidente russo Vladimir Putin disse em setembro passado que, apesar do conflito na Ucrânia, a mídia ainda está livre para expressar sua opinião, pois a Constituição é prescrita. No entanto, ele enfatizou que a mídia nacional e estrangeira é obrigada a obedecer às leis do país.