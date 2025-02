Mutante mutante de tartarugas ninjas: demonstração do Tático Taxdown PC agora

É hora de eliminar esses discos rígidos. Vapor seguindo o fista Começou a trazer toneladas de manifestações para que os usuários do Steam visitem entre hoje e 4 de março. Uma das muitas demonstrações emocionantes presentes para o evento é o estranho jogo de estratégia baseado em turnos de andaimes anunciados anteriormente Adolescentes de tartarugas ninjas: demolição tática.

Tartarugas Ninja Adolescente Mutante: Demonstração de Demolição Tática Disponível durante o próximo Festival de Vapor

Para a demonstração de Steam Next Fest by Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Treakadown, os jogadores serão introduzidos no jogo com um pequeno tutorial e uma versão modificada do primeiro capítulo do jogo para enfrentar o icônico clã dos pés dos vilões. Isso dá aos usuários uma idéia do que esperar quando inevitavelmente se jogam no final deste ano.

“Tartarugas ninjas mutantes adolescentes: Tactical Treakingown é o primeiro videogame TMNT baseado em turnos”, diz a descrição oficial. “Inspirado no desenho animado clássico, você experimentará uma nova abordagem ousada ao mundo dos mutantes adolescentes de tartarugas ninjas! Splinter e Shredder estão mortos, já medem que as tartarugas se aproximam da idade adulta, não estão apenas crescendo … elas estão se separando.

Quando as tartarugas adolescentes Ninja Mutants: a demolição tática lança, ela inclui 20 mutações constantemente “enquanto as tartarugas titulares enfrentam contra o clã dos pés e seu novo líder. Ele também contará com uma história original de Strange Antamio, o desenvolvedor por trás de I Am Your Beast e El Paso, Elswhere.

“Construir um jogo de licença verdadeiramente poderoso requer um profundo respeito pelo material de origem, amor aos fãs e vontade de desafiar o tentador do universo a criar algo que surpreende e se delicia”, disse Xalavier Nelson Jr., fundador da Strange Ethkingdold quando o jogo foi revelado. “Desenhar esse tipo de experiência para a vida requer um relacionamento igualmente poderoso, por isso sempre serei grato a Doug Rosen e à equipe Paramount por sua colaboração e confiarei em nossa equipe para fazer uma opinião original do mundo que se eleva. Eu posso fazer um jogo de tartaruga ninja adolescentes, onde as primeiras linhas de diálogo estabelecem que Shredder e Splinter estão mortos. Quem mais pode dizer isso?