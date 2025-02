Myles Turner deixa Pacers vs. Clippers combinam devido a uma lesão na cabeça

Myles Turnerque joga como o centro da frente/energia para os Pacers de Indiana da Associação Nacional de Basquete, manteve a cabeça ferida Durante um jogo contra o Los Angeles Clippers. Mais tarde, ele deixou a corte e não voltou até que o jogo terminou com uma vitória de 119 a 112 para o Pacers, que levantou preocupações entre os fãs sobre sua saúde. As pessoas querem saber o quão sério é a lesão de Turner e quanto tempo isso ficará fora de ação.

Como Myles Turner foi ferido?

Miles Turner sofreu uma lesão na cabeça depois que seu companheiro de equipe Bennedict Mathurin acidentalmente o atingiu no rosto durante o Pacers x Game. Clippers in the Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, na quinta -feira, 6 de fevereiro. Turner estava tentando uma recuperação perto da cesta do Clippers quando o incidente aconteceu. Ele caiu no chão e levou um tempo para se levantar novamente. E mesmo depois de fazer isso, ele lutou para permanecer parte do jogo. Os Pacers finalmente chamaram um tempo de espera. Turner parecia ser instável em pé e os membros da equipe o ajudaram. No entanto, Turner finalmente deixou o tribunal por conta própria. Segundo os relatos, ele foi avaliado por um choque cerebral e não se juntou à sua equipe.

Quando Myles Turner voltará a jogar pelo Indiana Pacers?

No momento da composição deste artigo. Não se sabe quando Turner volta para jogar pelo Indiana Pacers. “Fui espancado na mandíbula. Eu ainda não vi a peça “, disse o treinador -chefe dos Pacers, Rick Carlisle, depois do jogo”. (através Rede de esportes)

Consequentemente, ficará mais claro nos próximos dias quão extensa é a lesão de Turner e quanto tempo será lançado. Turner deixou o jogo na quinta -feira bem cedo, às 5:47 minutos, e não conseguiu nenhum ponto no jogo. Nesta temporada, o atleta de 28 anos do Texas em média de 15,4 pontos com 6,7 rebotes em 45 jogos depois de iniciar todos esses jogos.