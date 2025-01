N. Kentucky Norse x PFW Mastodons: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Mastodontes PFW @ N. Kentucky Nórdico

Registros atuais: PFW 10-5, N. Kentucky 7-7

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante da Horizon League agendado para o N. Kentucky Norse e o PFW Mastodons se enfrentarem às 12h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira na Truist Arena. Os nórdicos tentarão manter viva a sequência de seis vitórias consecutivas em casa.

O N. Kentucky lutou bem na prorrogação contra Robert Morris no domingo, mas acabou com um resultado nada desejável. Eles caíram para os coloniais 97-93. A derrota dos nórdicos marcou o fim da sequência de cinco vitórias consecutivas.

Embora tenha perdido, o N. Kentucky quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 24 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em cinco jogos consecutivos.

Enquanto isso, depois de decepcionantes 58 pontos no último jogo, o PFW fez questão de somar alguns pontos no placar contra o Green Bay no domingo. PFW teve uma vitória confortável por 83-67 sobre o Green Bay.

A derrota do N. Kentucky baixou seu recorde para 7-7. Quanto ao PFW, eles estão em alta ultimamente: venceram cinco dos últimos seis jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 10-5 nesta temporada.

O confronto de quarta-feira parece ser difícil: N. Kentucky vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 36,5 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para o PFW, já que eles tiveram uma média de apenas 30. Dada a liderança considerável do N. Kentucky nessa área, o PFW precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

N. Kentucky perdeu para o PFW em seu encontro anterior em janeiro, caindo por 63-58. Será que N. Kentucky pode vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

N. Kentucky venceu 6 de seus últimos 9 jogos contra o PFW.