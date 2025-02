Na Europa, 10,7 milhões de vôos, mas o atraso cresce

Dez milhões e 700.000 aeronaves em 2024 vomitaram o céu da Europa, quase como tempos preliminares. Mas também mais tarde. É uma fotografia tirada pelo Eurocontrol, da qual a precisão média é no início de 66,2%, em melhora em comparação com 2023 (+1%), mas em comparação com 2019 (-6,5%). Tudo queimou por 30 milhões de minutos porque desapareceu do tempo, ao calcular um reembolso especializado da empresa. Na prática, quase três vezes.

Especificamente, 3789 voos diários médios passaram sobre as cabeças italianas. Eles são 9% mais do que no ano anterior: é o maior crescimento da Europa.

O estado com maior operação foi o Reino Unido com 5488 anos ao dia, seguido pela Espanha (4984) e Alemanha (4711). 24 horas, quando havia 14 de junho na Europa na sexta -feira, havia mais rotas aéreas na Europa: havia 37510 deles.

No entanto, dezessete minutos e meio no início do atraso médio. A mudança climática também deu uma mão, uma vez que os eventos climáticos causaram 50% a mais do que 2023 e 80% em 2019.

No entanto, os problemas e os problemas pessoais continuam sendo o primeiro motivo dos problemas (52%). Há também um aumento nas restrições de operação e espaço aéreo. A Itália tem uma participação de 7% em todos os atrasos registrados no nível da UE.

“Infelizmente, o número de eurocontrol confirma como os aeroportos e companhias aéreas não conseguiram enfrentar o aumento do tráfego pessoal, tomando medidas apropriadas para reduzir o atraso, enfrentar situações de emergência e restrições aos inconvenientes dos passageiros, mas também as dificuldades que os passageiros encontram ao pagar e compensar o ar As operadoras que fornecem os regulamentos legais da comunidade: por esse motivo, lembramos aos passageiros a importância de promover seus direitos em caso de cancelamento de voo ou atraso prolongado ”.

Entre as companhias aéreas está a transportadora da Ryanair com a maior operação e 3044 voos diários, +31% em 2019, também graças ao aumento de seções entre nossos países e Espanha e Albânia. EasyJet a segue com 1553 viagens. No entanto, ambas as empresas são colocadas entre o calcanhar exato preto: 69% de seus vôos estão a tempo. Pior que o Sun Express (67%), o grupo TUI (67%) e a torneira (64%). Para fazer melhor, com mais de 80%de vôos oportunos, a Iberia Regional (86%), mais larga ›e (85%), Vueling (83%), grupo SAS (81%) e Grupo Iberia (81%). A ITA Airways parou em 72%, o que durou 1% em comparação com os doze meses anteriores.

Roma Fiumicino foi o aeroporto – entre os mais movimentados da Europa – que no ano passado registrou o maior aumento nas partidas e chegadas diárias: 862, 18% após 2023. Pior ainda, capital apenas Lisboa (54%). Quanto ao aeroporto mais preciso, eles eram vôos de Estocolmo e Oslo (ambos viram 8 vôos em 10 partidas a tempo).

As taxas de viagem faturadas em 2024 são 9,9 bilhões de euros, 9% a mais de 2023, +26% em comparação com o mesmo período de 2019. de 2023, mas permanece superior a 11% que a pré -ndemia (2019).

