Na Itália, 197.000 mortes de Covid, 5 anos atrás “Paciente 1”

Mais de 197.000 no total. Este é um equilíbrio dramático pandemie covid-19 na Itália desde o dia em que fez o vírus Sarscov2 oficialmente sua entrada em nosso país.

Era 20 de fevereiro de 2020 e, no Hospital Codogno, resultado de um swab feito em um jovem paciente, Mattia Maestri chegou: “Paciente 1” na Itália. Houve meses muito difíceis, mas se a situação de emergência for superada hoje, os especialistas de Istituto Superore Di Sanità (ISS) convidam você a não esquecer o que aconteceu porque o vírus, adverte, não deve ser interrompido.

A aquisição de picos, o que significava uma onda pandêmica na Itália, continua sendo o primeiro símbolo de 29 de janeiro de 2020: o vírus já chegou, embora ninguém soubesse disso. Vários turistas chineses de férias em Roma e originalmente da província de Wuhan, de fato, alertam os sintomas de influenza e tampão posteriormente realizados no Hospital Spallanzani, onde ambos são hospitalizados, confirmaram que foram influenciados pelo SARSCOV2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara o início da pandemia. Somente após 3 anos, 5 de maio de 2023, que anuncia oficialmente o fim de uma emergência médica.

O número do Ministério da Saúde fala de uma tragédia que ninguém poderia imaginar: existem 27 191.249 casos em 5 anos, dos quais 513 845 entre os trabalhadores da saúde; 45 anos é a idade média dos pacientes. Finalmente, os mortos são 197.563 e 25 402 836 curados.

Agora parece que o perigo parecia “arquivado”, mas o convite ainda não deve reduzir a guarda. O vírus SARSCOV2 explica Anna Teresa Palamara, diretora do Departamento de Doenças Infecciosas da ISS, tornou -se parte da “mistura” dos patógenos respiratórios que afeta no inverno e está entre os que assistem à rede de supervisão renomeada. De fato, somos capazes de estimar sua razão para outros patógenos e saber o que as variantes estão em circulação ”. Nos últimos anos, a vacinação anti-Covid tem sido essencial, o que continua sendo uma arma essencial hoje. A avaliação do “método e categoria para categorias de vacinação – explica o especialista – é realizado ano a ano e depois fornece vida por indicações de circulação ministerial. Atualmente, as recomendações para a proteção dos mais óbvias ou idosos ou idosos permanecem válidos, que têm doenças anteriores ”.

No entanto, o risco de novas pandemias futuras permanece, o que depende de quem é inevitável. Depois de Covid, Palamara observa: “A conscientização do risco de uma nova pandemia aumentou e vários esforços foram feitos para lições das lições”. Na Itália, por exemplo, a rede de supervisão observa que “ela também foi melhorada, também graças a vários projetos financiados pela UE e PNRR, o que permitiu criar ou fortalecer redes de pesquisa e rastreamento. Além disso, eles agora são realizados regularmente por exercícios pandêmicos e, como país, participamos de várias iniciativas nacionais e internacionais para aumentar nossa preparação para a reação a emergências, bem como prontidão para residências ”. Em suma, “a preparação não é um ciclo, nem um marco, é um jogo de equipe entre setores e instituições. Covid Experience -19 – fecha o fechamento do palamário – deve nos ajudar a trazê -lo entre prioridades e continuar a fortalecer nossas habilidades ”.

