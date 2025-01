Na Nigéria, 27 soldados mortos no ataque ao suicídio do jihadista

Pelo menos 27 soldados nigerianos foram mortos no nordeste do país em um ataque de suicídio jihadista, anunciou dois recursos militares da FP. É um dos ataques suicidas mais mortais contra as forças armadas dos últimos anos. “O ataque suicida foi causado pela morte de 27 soldados, incluindo o comandante, e feriu gravemente muitos outros”, disse o policial. A região é o cenário da violência de grupos jihadistas como o Boko Haram e o Estado Islâmico na província da África Ocidental (ISWAP).

