Na pista Totò em Roma, do sofrimento à nobreza

De Prati a Via Veneto, e Fountain Trevi: quase dez quilômetros de trekking urbano em Roma para descobrir a vida Esse: do sofrimento Rione Sanità Em Nápoles no final do século XIXAssim, nobreza Parioli 30 anos na capital. Caminhada sugerida imergindo os lugares Urbe Príncipe





A primeira casa onde Totò morava em Roma em Viale Parioli



E entre transporte, monumentos e vestígios, conjuntos cinematográficos de alguns de seus filmes cultos, como “Tototherrel 62” E “Totò, Peppino … a la dolce vita”, As casas são conhecidas, cinco onde ele viveu e prestou homenagem a ele, Flamini, em Basílica Sant’eugenio Onde em 1967, um dos três funerais do artista foi comemorado: os outros dois (o último dos quais sem caixão) ocorreu em Nápoles.



Vídeo Bust Totò na Piazza Cola di Rienzo, em Roma

A ideia desta jornada é Federico PapaGuia especialista de Trekkincittà em uma associação comercial Fiptes (Federação italiana de especialistas em Trekkintt e turismo). “Eu li o livro.” Nível TOTò -SAIRA Federico -. Em algum momento, tive a idéia de construir uma maneira de dizer anedotas, guloseimas, segredos e qualquer outra coisa sobre o ator Great Nápoles ”. A rota termina em Fontana di Trevi, onde a cena famosa ”Tototerrofa 62 “, Film 1961 dirigido Camillo Mastrocinque, em que totò e Nino Taranto Venda um dos ícones turísticos de Roma para italianos americanos, Decio Cavallointerpretado Ugo d’sio.

A maior parte da vida da vida de Totò foi Federico, levou -os de um dos poucos livros que reconstruíram a história humana de De Curtise: “Totò. Vita Works and Miracles ”, de Giancarlo Governi (Fazi Editore). “Excursão – explica.” Cristina Mura Inforidea – idéias para movimento, uma associação que a promove, como outros caminhos de trekking da cidade em Roma, dedicada a e fora do cinema – entra na busca pelos lugares mais importantes da vida e da capital ”.





As embalagens de Giancarlo Governi. Vida, obras e milagres (editora Fazi)



Começa a partir da Piazza Cola di Rienzo, no distrito de Prati, onde em frente ao Eden’s Cine Maria StifinO. Foi decidido construí -lo aqui porque foi nessa área que Totò trabalhou no começo em Roma, entre os cinemas Adriano, Prince e Smeraldo. O prefeito de Roma era a inauguração, Walter Veltronsator Enzo DeCaroAssim, Luciano de Crescenzo e filha de Totò, Lilian.

Você chegará do prado e atravessará o Tibre de Ponte Matteotti (onde algumas cenas do filme de 1955 foram feitas “The Courage”, dirigido por Domenico Paolellacom o Totò E Gino Cervi), no distrito de Flaminio, onde está Basílica Sant’eugenioE então para Parioli, onde ele viveu até o final de seus dias. Nesse bairro, foi muito gentil, tanto que cinco casas onde ele morava. Um deles é Girassolao longo de Viale Bruno Buozzi, construído por um arquiteto Luigi Morettou seja, onde ele também morava Roberto Rossellini.

Então a costa de Villa Borghese chegará via veneto, um dos locais do filme de 1961 “Totò, Peppino … a la dolce vita”, Sergio Corbucci. Eventualmente, Fonte de Trevi, Onde um guia, Federico, fecha sua história em beleza e ironicamente tenta vender alguns participantes em sua turnê, o trabalho escultural e arquitetônico começou oficialmente Nicola Salvi Em 1732, continuou e terminou Giuseppe Pannini e Pietro Bracci. A fonte foi então inaugurada em 1762 e exatamente 200 anos depois no cinema “Totòtruffa 62” chegou. “Oh perbacco!” Ele exclamaria.

Reprodução reservada © Copyright ANSA