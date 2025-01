Na quinta -feira de manhã, 15 RT em Yakarta ainda estão inundados com fortes chuvas antes do Ano Novo Chinês

Yakarta, vivo – A chuva que atingiu a área de Yakarta na terça -feira, 28 de janeiro, até quarta -feira, 29 de janeiro de 2025, causou inundações em várias áreas. A Agência Regional de Gerenciamento de Desastres da Yakarta (BPBD) informa às 09h00 WIB, existem 15 RT e estradas que são inundadas até quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

“O BPBD disse que atualmente há uma inundação em 15 rt e 2 estradas”, disse o BPBD Data and Information Center, Mohamad Yohan, em seu comunicado, na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

 Marea inunda na área do norte de Yakarta

Enquanto isso, a chuva que atingiu Yakarta desde terça -feira à noite também fez a inundação de Pulo Gadung aumentar o alerta/alerta dois na quinta -feira de manhã.

Então, o post post na terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 13:00 ALERTO 3

Segundo Yohan, o Yakarta BPBD, juntamente com outras peças, também implantou imediatamente pessoal para monitorar a área inundada. BPBD, juntamente com os intervalos relacionados, eles alegaram fazer uma sucção de água estagnada.

“E certifique -se de que as cordas da água funcionem bem juntamente com os chefes locais da vila e os chefes subdistriciais. O dilúvio visa voltar a um momento rápido”, explicou Yhan.

Ele lembrou que os moradores de Yakarta permanecem atentos e cuidadosos. “O DKI BPBD apelou ao público para permanecer cauteloso e conhecer o potencial de inundação”, disse ele.

Quanto às áreas afetadas dos dados da seguinte forma:

West Yakarta Há 11 RT consistindo em:

Ex.

Ex.

Ex

Ex.

Causa: chuvas altas

Altura: 30 a 80 cm

Situação: Ainda inundou

North Yakarta Há 4 RT que consistem em:

Ex

Ex.

Causa: chuvas altas

Altura: 30 a 55 cm

Situação: Ainda inundou

 A vista do topo durante a enchente na área de Kelapa, Yakarta Foto: Entre fotos/rivan lingga cedo

Estradas estagnadas Existem 2 estradas consistindo em:

1. JL. Secundário

Altura: 20 cm

2. Jl. Secundário

Altura: 10 cm

Poças de recuperação:

1. Por exemplo, crocodilo Rawa: 2 RT

2. Por exemplo, Sukapura: 11 RT

3. Por exemplo, Duri Kosambi: 7 RT

O caminho estagnado que você recuou:

1. JL. Seleção

2. JL. Jelambar

Refugiados:

– Ex

TOTAL: 118 KK, 370 habitantes

Local: Batah Sun, Khair, Musholla Ishrodin, Musholla Dustussalam Muçulmano

– Ex

Quantidade: 100 famílias, 112 pessoas

Localização: Lokbin Rusun, Mushollah Baiturrahman, Musholla Roudotul Jannah

– Ex

Total: 75 casas, 300 pessoas

Localização: Mesquita Sawatul Ummah

– Ex

Quantidade: 310 KK, 690 habitantes

Localização: Musholla Al Madin, Mesquita RW 015

– Ex

Total: 160 casas, 500 pessoas

Localização: BCC Depo

Assistência BPBD:

Norte de Yakarta

Ex

1. Mineral do ar: 20 Então

2. Fast Food Foods: 362 peças

3. Kit da família: 70 pacotes

4. Seelut: 160 folhas

5. 64 pacote de pacotes

6. Sararg 36 folhas

7. Canvas 35 folhas

8. Pacote de ativos para crianças 36

Ex

1. Primeira caixa de comida 220

2. Mineral de ar 45 Então

3. Pacote de roupas 50 pacotes

4. Pacote Kidsware 25

5. Kit 25 Family 25 Package

West Yakarta

Ex

1. Mineral do ar: 50

2. Kit de família: 50 pacotes

3. Fast Food of Food: 200 pcs

4. Pacote de roupas: 100 pacotes

5. Kidsware: 50 PAKE

Ex

1. Mineral do ar: 30 Então

2. Kidsware: 30 pacote

3. Kit da família: 15 pacotes

4. Pacote de roupas: 5 pacotes

5º colchão: 10 pacotes

6. Sarung: 5 pcs

7. Mukena: 5 Stell

8. Manuda: 4 PCs

9. Food Food: 300 Caixa

East Yakarta

Ex

1. Primeira comida 195 Caixa